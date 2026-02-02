احشام قاچاق در میناب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به سه دستگاه خودرو مشکوک شده و دستور توقف دادند.
وی افزود: مأموران جهت بررسی خودروهای مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آنها ۱۰ رأس گوساله و ۱۰ رأس گوسفند قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش مالی احشام کشف شده را ۱۴میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.
میناب- فرمانده انتظامی شهرستان میناب از کشف ۲۰ رأس دام قاچاق به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در شهرستان میناب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به سه دستگاه خودرو مشکوک شده و دستور توقف دادند.
کد مطلب 6737866
نظر شما