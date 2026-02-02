احشام قاچاق در میناب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به سه دستگاه خودرو مشکوک شده و دستور توقف دادند.



وی افزود: مأموران جهت بررسی خودروهای مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آنها ۱۰ رأس گوساله و ۱۰ رأس گوسفند قاچاق کشف کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش مالی احشام کشف شده را ۱۴میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.