حضور مشروط نمایندگان قزوین و شیراز در لیگ برتر/ احتمال 10 تیمی شدن لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست امروز سه شنبه نمایندگان تیم های لیگ برتری با مسئولان فدراسیون بسکتبال که به منظور هماهنگی برای آغاز منظم رقابتهای امسال لیگ برتر برگزار شد رئیس فدراسیون بسکتبال ضمن تاکید بر اعمال شروط در نظر گرفته شده گفت: در غیر این صورت از پذیرش نمایندگان قزوین و شیراز صرف نظر می کنیم.

محمود مشحون با اشاره به مشکلاتی که سال گذشته به واسطه حضور دو تیم صبا مهر قزوین و پاسارگاد شیراز در رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور ایجاد شد به شروط در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: در رقابتهای امسال به هیچ وجه تیمی به نام صبامهر نخواهیم داشت. این تیم باید 200 میلیون تومان پول نقد به حساب فدراسیون واریز کند و تمام بدهی های سال گذشته که به مربیان، بازیکنان، فدراسیون و دیگر افراد دارد را پرداخت کند تا نامش در فهرست لیگ برتر امسال قرار بگیرد. از این شرط تحت هیچ شرایطی یک میلیمتر هم پا عقب نمی گذاریم.

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین در خصوص شرط در نظر گرفته شده برای پذیرش نماینده ای از شیراز در لیگ برتر 89 تصریح کرد: برای شیرازی ها نیز بیش از 200 میلیون تومان سپرده نقدی- نه چک و سفته - در نظر گرفته شده است. تنها در این صورت است که با حضور نماینده شیراز موافقت می شود.

مشحون با یادآوری اینکه عصر امروز در خصوص حضور نمایندگان قزوین و شیراز و نهایی شدن تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ برتر مبنی بر 10 یا 12 تیمی بودن این مسابقات تصمیم گیری خواهد شد، اظهار داشت: اعمال این شروط لازم است حتی اگر به خاطر آن مجبور به صرف نظر کردن از نمایندگان قزوین و شیراز و آغاز مسابقات با 10 تیم شویم.