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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور عضو هیئت امنای پارک فناوری شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج به عنوان عضو هیئت امنای پارک فناوری پردیس انتخاب شد.

 دکتر سید مجتبی خیام نکویی طی حکمی از سوی دکتر محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری برای مدت چهار سال به عضویت پارک فناوری درآمد.

خیام نکویی فارغ التحصیل دکترای بیوتکنولوژی گیاهی از دانشگاه یو پی ام مالزی است و از سال 1384 ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج را بر عهده دارد.

وی در سال 85 از سوی وزارت جهاد کشاورزی مدیر نمونه بخش تحقیقاتی شناخته شدو مورد تقدیر قرار گرفت.

خیام نکویی اکنون به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون هماهنگی ستاد زیست‌فناوری و شورای هماهنگی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نیز مشغول خدمت است.

پارک فناوری پردیس به عنوان بهشت فناوری منطقه، با مسئولیت نهاد ریاست جمهوری و ترکیب هیات امنای 14 نفره از وزارتخانه‌ها، مراکز و افراد علمی و دانشگاهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور به عنوان مهمترین و نزدیک‌ترین پارک فناوری به مراکز علمی، سیاسی و اقتصادی کشور فعالیت دارد.

تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش‌های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی در منطقه خاورمیانه و سایر کشورها از جمله وظایف این پارک است.
 

کد مطلب 1210696

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