به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر براون این فیلمنامه اقتباسی را با نگاهی به رمانی به همین نام نوشته خودش برای استودیوی کلمبیا می‌نویسد. استودیوی کلمبیا هم اکنون مشغول تدارک ساخت فیلمی بر اساس آخرین رمان دن براون است. "نماد گمشده" در سال 2009 منتشر شد و در نخستین روز انتشار بیش از یک میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسید.



در این رمان شخصیت اصلی اغلب کتاب‌های براون یعنی رابرت لنگدن استاد نماد شناسی دانشگاه هاروارد با گروه‌های فراماسونری در شهر واشینگتن دی سی درگیر می‌شود.



دو فیلم اقتباسی دیگر بر اساس ماجراهای این شخصیت خلق شده توسط براون یعنی "رمز داوینچی" ساخته شده به سال 2006 و "فرشتگان و شیاطین" محصول سال 2009 در مجموع 24/1 میلیارد دلار فروختند. این دو فیلم که بر اساس رمان‌های پرفروش دن براون ساخته شده بودند را استودیوی سونی تولید کرده بود.



فیلمنامه "رمز داوینچی" را آکیوا گلدزمن نوشته بود و "فرشتگان و شیاطین" بر اساس فیلمنامه‌ای نوشته گلدزمن و دیوید کوئپ ساخته شد. اما این نخستین‌بار است که دن براون خود فیلمنامه اقتباسی از روی رمانش را می‌نویسد. دو فیلم قبلی بر اساس رمان‌های براون را ران هاوارد کارگردانی کرده و تام هنکس نیز ایفاگر نقش پروفسور رابرت لنگدن بود. اما این بار نه قرار است هاوارد فیلم را کارگردانی کند و هنکس نیز ایفاگر نقش لنگدن نخواهد بود.