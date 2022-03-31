به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نخستین کتاب کودک دن براون خالق «کد داوینچی» وارد دنیای انیمیشن می‌شود.

مترو گلدوین مایر و آکیوا گلدزمن نویسنده برنده اسکار در حال نوشتن فیلمنامه‌ای بر مبنای کتاب تصویری دن براون یعنی «سمفونی وحش» هستند.

این کتاب تصویری که ۲ سال پیش منتشر و به کتابی پرفروش برای کودکان بدل شد نوشته دن براون است و سوزان باتوری تصویرپردازی آن را انجام داده است. داستان کتاب درباره شخصیتی بازیگوش به نام «مائسترو ماوس» است که به یک ارکستر موسیقی که شباهتی با دیگر ارکسترها ندارد، سر می‌زند. هر یک از اعضای این ارکستر یک حیوان متفاوت است.

به همین دلیل از این انیمیشن به عنوان یک تجربه موسیقایی فانتزی یاد شده است.

دن براون که خالق کتاب‌های پرفروشی چون «کد داوینچی» است با این پروژه بار دیگر تجربه فیلم اول اقتباسی از کتابش را تجربه می‌کند زیرا گلدزمن نویسنده فیلمنامه «کد داوینچی» نیز بود که توسط مترو گلدوین مایر در سال ۲۰۰۶ ساخته شد . دن براون به عنوان تهیه‌کننده اجرایی در کنار تولیدکنندگان این فیلم حضور داشت و یک قطعه موسیقی از ساخته‌های خودش نیز در کنار موسیقی متن فیلم استفاده شد.

گلدزمن برای فیلمنامه «یک ذهن زیبا» در سال ۲۰۰۲ برنده اسکار شد.

براون ضمن ابراز خوشوقتی از این که بار دیگر با گروه قدیمی همکاری می‌کند از خاطراتش در دوران کودکی یاد کرد که عاشق فیلم‌ «فانتزی» بود و عشقش به موسیقی نیز از همین‌جا سرچشمه گرفت.

هر یک از صفحه‌های کتاب جدید دن براون درباره یک حیوان متفاوت است که هر یک به دلیلی به مفاهیمی درباره شفقت، صبر، احترام و جمع‌گرایی می‌پردازند.

«سمفونی وحش» همراه یک آلبوم موسیقی کلاسیک منتشر ‌شد که توسط خود دن براون نوشته شد و ارکستر فستیوال زاگرب کرواسی آن را نواخت.

با وجود اینکه براون به خاطر رمان‌های مهیجی چون «آخرین نماد» و «فرشته‌ها و اهریمن‌ها» شناخته می‌شود، وی بعد از فارغ‌التحصیلی از کالج کار خود را در زمینه موسیقی ادامه داد. وی اوایل دهه ۱۹۹۰ به لس‌آنجلس نقل مکان کرد تا خواننده و آهنگساز شود و بعد به آکادمی ملی آهنگسازان پیوست.