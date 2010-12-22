  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

هشدار نسبت به دریافت وجوه اضافی از دانشجویان بدلیل هدفمندی یارانه‌ها

هشدار نسبت به دریافت وجوه اضافی از دانشجویان بدلیل هدفمندی یارانه‌ها

معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی به واحدها و مراکز سراسر کشور این دانشگاه هشدار داد در صورتی که به بهانه اجرایی شدن هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام به دریافت هر گونه وجه غیر رسمی از دانشجویان کنند به طور قطع مورد برخورد قرار می‌گیرند.

ابوالفضل کریمی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی متناسب با برنامه‌ریزی‌های دولت برای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام می‌کند گفت: به کلیه واحدها و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شده تا به طور دقیق طبق ضوابط و مقررات ابلاغی دولت اقدام کنند و از هرگونه افزایش شهریه یا افزایش قیمت خدمات دانشجویی به دانشجویان خودداری کنند.

معاون پشتیبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در پاسخ به اینکه در برابر دریافت وجوه غیر رسمی از دانشجویان توسط واحدها و مراکز چه برخوردی صورت می‌گیرد گفت: به طور موکد به واحدها و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شده که از دریافت هرگونه وجه غیر رسمی پرهیز کنند و چنانچه گزارشی به طور رسمی یا غیر رسمی در این باره دریافت کنیم به طور قطع با بهره گیری از اهرم‌ها و سیستم‌های نظارتی‌مان برخورد خواهیم کرد.

دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرده است که هدفمندی یارانه ها تاثیر بر شهریه این دانشگاه نخواهد داشت.

کد مطلب 1215239

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها