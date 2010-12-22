ابوالفضل کریمی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی متناسب با برنامه‌ریزی‌های دولت برای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام می‌کند گفت: به کلیه واحدها و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شده تا به طور دقیق طبق ضوابط و مقررات ابلاغی دولت اقدام کنند و از هرگونه افزایش شهریه یا افزایش قیمت خدمات دانشجویی به دانشجویان خودداری کنند.

معاون پشتیبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در پاسخ به اینکه در برابر دریافت وجوه غیر رسمی از دانشجویان توسط واحدها و مراکز چه برخوردی صورت می‌گیرد گفت: به طور موکد به واحدها و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شده که از دریافت هرگونه وجه غیر رسمی پرهیز کنند و چنانچه گزارشی به طور رسمی یا غیر رسمی در این باره دریافت کنیم به طور قطع با بهره گیری از اهرم‌ها و سیستم‌های نظارتی‌مان برخورد خواهیم کرد.

دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرده است که هدفمندی یارانه ها تاثیر بر شهریه این دانشگاه نخواهد داشت.