پیرغلامان و ذاکران اهل بیت(ع) در همدان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این مراسم که با حضور پیرغلامان، پیشکسوتان و ذاکران اهل بیت(ع) و جمعی از مسئولان استان همدان برگزار شد، مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به پیوند ناگسستنی قرآن و عترت و وظیفه مداحان در این زمینه، گفت: امروز استمرار این پیوند به سادگی امکان پذیر نیست و نقطه اوج این موضوع در حیطه فعالیت مداحان است.

حجت الاسلام احد آزادیخواه به وظیفه مداحان اشاره کرد و افزود: مداحان باید در کنار رعایت شعائر دینی و مذهبی، شعائر ملی را نیز حفظ کرده و از هر گونه خرافه گرایی در بیان مسائل مختلف به ویژه مراسم ائمه اطهار(ع) پرهیز کنند.

وی با اشاره به اینکه پرداختن به خرافه در دین و اعتقادات می تواند اثرات مخربی داشته باشد، اظهار داشت: مداحان و شاعران اهل بیت(ع) به عنوان قشر آگاه جامعه باید با استفاده از منابع معتبر و موثق در زمینه مداحی افکار مثبتی را در ذهن مردم ایجاد کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان در ادامه حرکت مداحان را در مسیر ولایت فقیه امری مهم برشمرد و یادآور شد: افزایش معرفت و بصیرت واقعی مردم نسبت به زندگانی ائمه اطهار(ع) از جمله ویژگی های مداحان و شاعران اهل بیت است.

استاندار همدان نیز در این همایش، بصیرت را از جمله ویژگی ها و وظائف مداحان برشمرد و گفت: بصیرت موضوع مهمی است که مداحان و پیرغلامان باید هر چه بیشتر به تقویت آن بپردازند.

کرم رضا پیریایی با اشاره به نقش مداحان در تبیین واقعه عاشورا، اظهار داشت: اگر هم اکنون قیام عاشورا را از دست تحریف دور می بینیم به علت وجود مداحان است.

وی خاطرنشان کرد: از مصادیقی که مودت اهل بیت(ع) و علاقه به ائمه اطهار(ع) را بین مردم افزایش داده وجود مداحان و پیرغلامان است که در این زمینه فعالیت می کنند.

در این همایش میرهاشم میری از کارشناسان شعر و ادبیات با اشاره به اینکه در فرهنگ ما همه چیز با نام امام حسین(ع) معنا پیدا می کند، افزود: امام حسین(ع) حقیقتی بزرگ است و هیچ اسلامی مانند اسلامی که امام حسین(ع) معرفی کرد، پیدا نمی شود.

وی با اشاره به دسیسه های دشمنان برای خدشه وارد کردن به نظام اسلامی، اظهار داشت: دشمنان هموار سعی دارند که به حقیقت شیعه خدشه وارد کرده و تبلیغات منفی خود را پیاده کنند که در این بین هوشیاری مردم و به ویژه مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) امری ضروری است.

میرهاشم میری به ضرورت پرداختن به مداحی اشاره و خاطرنشان کرد: در طول تاریخ شیعه، مداحی و روضه خوانی نقش بسیار ارزنده ای داشته و با توجه به ساختار اجتماعی گذشته و نبود ارتباطات جمعی، فرهنگ گستری عاشورا تنها از طریق روضه خوانی و مداحی ممکن بوده است.

در این همایش از 42 نفر از پیرغلامان، پیشکسوتان و ذاکران اهل بیت(ع) استان همدان با اهدای هدایایی قدردانی شد.