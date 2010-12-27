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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

تصویر پیرترین کاربر رایانه همراه/ مادر بزرگ 103 ساله همیشه آنلاین!

تصویر پیرترین کاربر رایانه همراه/ مادر بزرگ 103 ساله همیشه آنلاین!

یک زن سالمند 103 ساله که ساکن یک دهکده کوچک در انگلیس است پیرترین کاربر رایانه همراه و عضو شبکه های اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "لیلین لاو" زن 103 ساله ای است که در "تنبی" واقع در ولز جنوبی انگلیس زندگی می کند. این زن سالمند برای برقراری ارتباط با نوه ها و اعضای خانواده خود روزها را در شبکه های اجتماعی می گذارند.

"استیو" بزرگترین نوه "لیلین" که 47 سال دارد نخستین بار "آی- پد" خود را به این مادر بزرگ 103 ساله قرض داد و به وی کمک کرد که بر روی یک شبکه اجتماعی برای خود یک پروفایل باز کند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، این سالمند آنلاین که در حقیقت پیرترین کاربر "آی- پد" نیز است در سال 1907 زمانی که "سر هنری کمپبل- بانرمن" نخست وزیر انگلیس بود متولد شد.

وی می تواند اخبار مربوط به غرق شدن کشتی تایتانیک در سال 1912 را به یاد بیاورد. این مادربزرگ وقتی جنگ جهانی اول شروع شد به مدرسه می رفت و وقتی اولین رادیو به خانه آنها راه یافت 12 سال داشت.

کد مطلب 1218939

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