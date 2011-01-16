میانگین بارندگی در مازندران 27 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان طهماسبی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت منابع آب مازندران در ساری افزود: با عنایتی که خداوند متعال در هفته گذشته به مردم این خطه داشته است بارش بسیار خوبی در استان محقق که بخشی از نگرانی کشاورزان استان بر طرف شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با بارندگی در دو ماه باقیمانده مانده تا شروع فصل زراعی در استان ،کاهش بارندگی مازندران جبران شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران، میزان بارندگی در استان، در سال آبی جاری تا 23 دیماه امسال، ۱۹۵ میلی متر اعلام کرد که در مقایسه با سال قبل ۲۷ درصد کاهش نشان می دهد.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران با اشاره به حجم تاسیسات ذخیره آب در استان از جمله سدها و آب بندان ها که سالانه قادرند حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب را تنظیم و در اختیار کشاورزان قرار دهند از کشاورزان و تشکل های آب بران استان خواست از آب غیر به هنگام رودخانه ها بویژه در میان حوزه جهت آبگیری کامل آب بندان ها اقدام کنند.

طهماسبی گفت: تاکنون حدود ۳۰ درصد از آب بندان های استان به حجم حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

