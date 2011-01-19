  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

زلزله 3.2 ریشتری جناح هرمزگان را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری جناح هرمزگان را لرزاند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: زمین لرزه 3.2 ریشتری شهر جناح در غرب هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این زمین لرزه که 3.2 ریشتر قدرت داشت شهر جناح از توابع شهرستان بستک در هرمزگان را به لرزه در آورد.

زمان وقوع این زمین لرزه ساعت 14 و 9 دقیقه و 49 ثانیه بعد از ظهر و در عمق 10 کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه نیز با طول 54.11 و عرض 27.12 به ثبت رسیده است.

جناح از توابع شهرستان بستک است و در فاصله 30 کیلومتری این شهر بستک قرار گرفته است.

امروز صبح ( چهارشنبه) نیز دو زمین لرزه دیگر ساعت 9 و 42 دقیقه و 20 ثانیه با  2.6 ریشتر و ساعت چهار و 30 دقیقه و 55 ثانیه با 2.9 ریشتر، شهر فارغان از توابع شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان را لرزانده بود.

کد خبر 1236168

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها