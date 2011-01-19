زلزله 3.2 ریشتری جناح هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این زمین لرزه که 3.2 ریشتر قدرت داشت شهر جناح از توابع شهرستان بستک در هرمزگان را به لرزه در آورد.

زمان وقوع این زمین لرزه ساعت 14 و 9 دقیقه و 49 ثانیه بعد از ظهر و در عمق 10 کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه نیز با طول 54.11 و عرض 27.12 به ثبت رسیده است.

جناح از توابع شهرستان بستک است و در فاصله 30 کیلومتری این شهر بستک قرار گرفته است.

امروز صبح ( چهارشنبه) نیز دو زمین لرزه دیگر ساعت 9 و 42 دقیقه و 20 ثانیه با 2.6 ریشتر و ساعت چهار و 30 دقیقه و 55 ثانیه با 2.9 ریشتر، شهر فارغان از توابع شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان را لرزانده بود.