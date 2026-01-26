هشدار روسیه به آمریکا درباره هرگونه ماجراجویی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک نشست مطبوعاتی گفت: هر گونه حمله احتمالی به ایران باعث بی‌ثباتی جدی در منطقه خواهد شد.

وی تصریح کرد: روسیه امیدوار است همه طرف‌ها خویشتنداری کنند و بر ‌حل مسائل از روش‌های مسالمت‌آمیز تمرکز کنند.

در شرایطی که یاوه‌گویی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران ادامه دارد کارشناسان این لفاظی ها را بخشی از جنگ روانی واشنگتن برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم در مقابل زیاده خواهی های کاخ سفید ارزیابی می کنند.

گروه های مختلف مقاومت در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ علیه ایران اعلام کرده اند که هرگونه ماجراجویی علیه جمهوری اسلامی موجب به آتش کشیده شدن کل منطقه خواهد شد.

اعضای کنگره آمریکا ضمن مخالفت با هرگونه ماجراجویی دولت ترامپ در منطقه غرب آسیا، درباره تاثیرات این اقدامات بر قیمت انرژی و امنیت نظامیان آمریکایی هشدار داده اند.

ایران همواره اعلام کرده که خواهان صلح با همه کشورهای جهان است اما کوچکترین تعرض به خاک خود را با قدرت پاسخ می دهد.