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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

هشدار روسیه به آمریکا درباره هرگونه ماجراجویی علیه ایران

هشدار روسیه به آمریکا درباره هرگونه ماجراجویی علیه ایران

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) درباره تبعات منطقه‌ای و بین‌المللی هرگونه ماجراجویی علیه ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک نشست مطبوعاتی گفت: هر گونه حمله احتمالی به ایران باعث بی‌ثباتی جدی در منطقه خواهد شد.

وی تصریح کرد: روسیه امیدوار است همه طرف‌ها خویشتنداری کنند و بر ‌حل مسائل از روش‌های مسالمت‌آمیز تمرکز کنند.

در شرایطی که یاوه‌گویی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران ادامه دارد کارشناسان این لفاظی ها را بخشی از جنگ روانی واشنگتن برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم در مقابل زیاده خواهی های کاخ سفید ارزیابی می کنند.

گروه های مختلف مقاومت در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ علیه ایران اعلام کرده اند که هرگونه ماجراجویی علیه جمهوری اسلامی موجب به آتش کشیده شدن کل منطقه خواهد شد.

اعضای کنگره آمریکا ضمن مخالفت با هرگونه ماجراجویی دولت ترامپ در منطقه غرب آسیا، درباره تاثیرات این اقدامات بر قیمت انرژی و امنیت نظامیان آمریکایی هشدار داده اند.

ایران همواره اعلام کرده که خواهان صلح با همه کشورهای جهان است اما کوچکترین تعرض به خاک خود را با قدرت پاسخ می دهد.

کد مطلب 6731963

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    نظرات

    • ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      77 4
      پاسخ
      باشه تو که خیلی به حرفات عمل میکنی
    • ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      85 7
      پاسخ
      پوتین و ترامپ بر سر تقسیم جهان به تفاهم رسیده اند.
    • احسان ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      70 4
      پاسخ
      دشمن دانا بلندت می کند بر زمین ت می زند نادان دوست
    • ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      69 3
      پاسخ
      کاش میشد معنی این هشدارهای روسیه را فهمید در هر بحرانی فقط به هشدار اکتفا میکنه و بعد نظاره گر ماجرا میشه
    • ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      46 34
      پاسخ
      ما خدارو داریم .ایشالا که بهترین هارونصیب مون کنه.وبدخواهان ما شرشون به خودشون برگرده.خدابزرگه🙏🙏🙏🙏🙏
    • هموطن ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      47 3
      پاسخ
      روسیه مثل سازمان ملل میمونه ، فقط هشدار میده !
    • ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      22 2
      پاسخ
      چه هشداری؟! خودشو کشت
    • ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      26 66
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر شاهزاده پهلوی کودن مرگ بر ضد ولایت فقیه مرگ بر اغتشاشگر
    • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      روسیه ۲۷ میلیون کشته داد تا توانست جهان را از شر فاشیسم نجات دهد . اکنون نوبت اعراب است که با آمریکا و انگلیس مبارزه کنند و ثروت‌های خود را از غارتگران امپریالیست نجات دهند . هوش مصنوعی می گوید ۳۶۵ میلیون عرب زبان در جهان وجود دارد که ۲۰۰ میلیون بیش از روس زبانان هستند .برای نجات جهان از شر استعمارگران اعراب کمتر از سایر ملل جان فشانی داشته اند .
    • آبان IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      2 2
      پاسخ
      درباره ایران داره بلوف میزنه. حکومت نباید به قمارباز باج بده
    • IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      3 1
      پاسخ
      هشدار میدهیم محکوم میکنیم کل کاری که روسیه برای ایران تا به حال انجام داده همین دو تا بوده
    • دروغ سنج IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      5 0
      پاسخ
      تو اگر آدم بودی آن روز ویزا کشتی گیرهای ایرانی رد نمیکردی،

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