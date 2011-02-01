تحولات اخیر منطقه نشانه پایان عمر نظام های غیر مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مصر اظهار داشت: اعتراضات و جنبش های مردمی در این کشورها نشانه ضرورت تحول در منطقه و پایان عمر نظام های غیر مردمی است.

وی افزود: مردم تونس و مصر ثابت کردند که دوران مهندسی منطقه و کنترل آن از سوی استکبار جهانی پایان یافته و مردم درصدد تعیین سرنوشت خویش هستند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: این در حالی است که متاسفانه همچنان شاهد دخالت های مستقیم، پریشان و سردرگم برخی مقامات آمریکایی در قبال تحولات مصر هستیم.

صالحی در ادامه تاکید کرد: برادران و خواهران مصری نشان دادند که دیگر حاضر نیستند نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی بی تفاوت باشند.



وی افزود: ما نیز به سهم خود همراه با آزادیخواهان جهان از نهضت ملت بزرگ مصر حمایت کرده و با مجروحان و خانواده های شهداء این حوادث ابراز همدردی می‌نمائیم.



وزیر امور خارجه در خاتمه اظهار داشت: با شناختی که از مردم بزرگ، انقلابی و تاریخ ساز مصر داریم، مطمئن هستیم که آنان نقش خود را در ایجاد خاورمیانه ای اسلامی که متعلق به تمامی آحاد مردم آزاده، عدالتخواه و استقلال طلب منطقه است بخوبی ایفاء خواهند کرد.

