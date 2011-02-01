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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۳

دقایقی پیش/

مجلس جلسه استیضاح وزیر راه و ترابری را در دستور کار قرار داد

مجلس جلسه استیضاح وزیر راه و ترابری را در دستور کار قرار داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه استیضاح وزیر راه و ترابری را در دستور کار قرار دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز سه شنبه بررسی استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری را در دستور کار خود قرار دادند.

گفتنی است در آغاز جلسه علنی امروز 3 دستور کار دیگر نیز قرائت شد.

علی‌ لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درآغاز جلسه علنی امروز پس ازقرائت دستور کارها اعلام کرد علت تاخیر در آغاز جلسه علنی بررسی سوابق آیین نامه ای طرح های استیضاح بود اما در هر حال انجام استیضاح و بررسی آن به نظر نمایندگان بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این در جلسه غیر علنی  صبح امروز از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام شد 13 تن از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و استیضاح قابل طرح نمی باشد.

کد مطلب 1243872

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