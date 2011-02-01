306 مبلغ به نقاط مختلف استان سمنان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام رسول بخشی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در شاهرود گفت: از این تعداد 186 نفر بومی استان و 120 نفر اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم هستند.

بخشی تبیین دستاوردهای سی و دو ساله انقلاب اسلامی، بیان اهداف انقلاب و ارزش های آن به مردم را از جمله مهمترین وظایف مبلغان در دهه فجر نام برد.

وی اظهار داشت: همچنین با توجه به تقارن دهه آخر صفر با ایام شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی، مبلغان اعزامی بازگو کردن اهداف قیام امام حسین(ع) در روز عاشورا و برگزاری مراسم عزاداری را نیز بر عهده داردند.

بخشی تصریح کرد: تبلیغ این مبلغان از 12 بهمن آغاز و تا 22 بهمن ادامه دارد.