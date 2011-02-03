تالابهای فارس در مسیر احیا/ آبگیری چهار دریاچه

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خشکسالیهای مستمر سه سال اخیر در استان فارس تالابهای ارزشمند این استان را به ورطه نابودی کشانده بود و در پی آن دریاچه هایی که در این استان محل زیست گونه های ارزشمند آبزی و کنار آبزی به شمار می رفتند به کلی خشک شدند.

اما این روزها بارانهای گسترده ای استان فارس را فراگرفت و باعث شد که بستر خشکیده تالابهای استان کمی آبگیری شود و امید به احیای آنها در دل دوستداران محیط زیست بیش از پیش باقی بماند.

در این خصوص مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: با توجه به بارشهای خوبی که در استان فارس داشتیم گرچه در سالهای گذشته شاهد خشکسالیهای مداوم در این استان بودیم اما این بارشها تاثیرات خوبی بر آبگیری دریاچه های استان داشته است.

دریاچه پریشان

حسینعلی ابراهیمی کارنامی با بیان اینکه به دلیل خشک شدن لایه های کف دریاچه ها مقدار قابل توجهی آب در دریاچه های استان جمع نشده، عنوان کرد: اما با این وجود وضعیت دریاچه های مهم استان فارس خوب است و فقط دو دریاچه کافتر و بختگان به طور کامل خشم هستند.

مدیر کل محیط زیست استان فارس تصریح کرد: چشمه گمبان در دریاچه پریشان آب دار و نیم هکتار از آن آبگیری شده به گونه ای که قسمتی از دریاچه که در نزدیکیهای گمبان است احیا شده و پرندگانی ازجمله مرغابی و ... به این محدوده آمده اند.

وی در خصوص دو دریاچه طشک و ارژن نیز گفت: هشت تا 10 هکتار از دریاچه ارژن به نسبت آبگیری شده و دریاچه طشک نیز وضعیت به نسبت خوبی دارد.

کارنامی با اشاره به اینکه مهارلو نیز وضعیت به نسبت خوبی دارد، در خصوص دو دریاچه مهم دیگر استان نیز اظهار داشت: در دریاچه های کافتر و بختگان نیز بارشهای اخیر بی تاثیر بوده که در صورتیکه تداوم بارندگی در استان فارس وجود داشته باشد این دو دریاچه نیز آبگیری خواهند شد.