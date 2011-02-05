هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال از ضروریت‌های روز مدیریت فوتبال کشور است چرا که با وجود موانع و محدودیت‌های قانونی رئیس فدراسیون از اختیارات کامل برای اداره فدراسیون برخوردار نیست.

وی اضافه کرد: در سه سال گذشته همواره بحث بازبینی اساسنامه فدراسیون فوتبال مطرح بوده و کارشناسان فوتبال در مقاطع مختلف از برخی بندهای اساسنامه ایرادهای درست و منطقی گرفته‌اند که ضرورت بازنگری در آن را ایجاب می کند.

نصرزاده یادآور شد: واقعیت این است که اساسنامه فدراسیون فوتبال در بسیاری ابعاد استاندارد نیست و نیاز به اصلاح دارد. این را شخص رئیس فدراسیون فوتبال می داند و مدت‌هاست که برای اصلاح اساسنامه فدراسیون اقدام کرده است. شاید عجله‌ای که در زمان تدوین اساسنامه به خاطر برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون پس از دوره تعلیق وجود داشته باعث شد تا این عدم استاندارد بودن وجود داشته باشد.

کارشناس مسائل حقوقی فوتبال با یادآوری اینکه فوتبال ایران سال سخت و پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشت، تصریح کرد: جدا از تمامی کم و کاستی‌ها و نقاط ضعف و قوت فوتبال کشور نباید دلایل ناکامی تیم‌های ملی را در رده‌های مختلف تنها به داخل مستطیل سبز مرتبط دانست و نقش سایر عوامل بیرونی و مدیریتی را نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه برای پیشرفت فوتبال باید ابتدا سخت افزارهای لازم را فراهم کرد و به تقویت زیر ساخت‌های فوتبال کشور پرداخت، اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات فوتبال ایران نداشتن امکانات و ابزارهای لازم و استاندارد برای توسعه و پیشرفت فوتبال است که هر چند در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شده ولی این امکانات برای پیشرفت فوتبال کافی نیست.

نصیرزاده با تاکید بر اینکه برای اصلاح ساختار فوتبال ایران باید چندین کار اساسی بصورت همزمان انجام شود، گفت: اول این که حق پخش تلویزیونی با تعرفه و قیمت قانونی و واقعی به فوتبال تعلق گیرد تا استقلال آن تامین شود. در واقع باشگاه‌هایی که مرتب چشم به کمک‌های دولتی دارند و از استقلال برخوردار نیستند به همین دلیل دچارعدم ثبات مدیریت در هیئت مدیره و یا کادر فنی هستند و این تنش به بدنه تیم‌های پایه تا بزرگسال اینگونه باشگاه‌ها وارد می شود و با این شرایط فرایند تولید بازیکن و ارتقای یک باشگاه با بن بست مواجه می شود.

کارشاس مسائل حقوقی فوتبال اضافه کرد: سازمان تربیت بدنی باید قانون کپی رایت در مورد کالاهای ورزشی را به تصویب مجلس برساند تا باشگاه‌ها بتوانند بخشی از درآمدهای‌شان را از محل فروش محصولات‌شان تامین کنند. ضمن اینکه براساس الگوهای حاضر در کشورهای پیشرفته فوتبال جهان در نهایت باید مدارس فوتبال به شهرداری‌ها سپرده شوند تا خروجی مناسبی در فوتبال داشته باشند. ضمن اینکه دانشگاه جامع علمی و کاربردی در رشته های مربیگری، داوری، مدیریت فوتبال، مسائل پزشکی ورزشی، بازاریابی ورزشی، ژورنالیسم ورزشی، کارشناسی حقوق ورزشی و دیگر رشته‌های مرتبط فعال شود و به آموزش نیروهای متخصص بپردازد.

وی آموزش صحیح و کار ریشه‌ای روی تیم‌های نوجوانان و جوانان را از دیگر اولویت‌های پیشرفت فوتبال کشور عنوان کرد و افزود: اغلب کارشناسان فوتبال ایران و همچنین مربیان خارجی که وارد فوتبال ایران شده‌اند، پس از ناکامی‌ها همواره تاکید داشته‌اند که بازیکنان فوتبال ایران تاکتیک پذیر نیستند و وقتی وارد زمین می شوند دستورات کادر فنی را فراموش می کنند و این اتفاق به این دلیل است که بازیکنان، فوتبال‌شان را از مدارس فوتبال و بصورت استاندارد آغاز نکرده‌اند و فوتبال بازیکنان ایرانی ذاتی و غریزی است.

نصیرزاده اضافه کرد: به خاطر همان تاکتیک پذیر نبودن و فراموش کردن دستورات کادر فنی در طول بازی اغلب بازیکنان تیم ملی در طول مسابقه خط مشی و تفکرات خودشان را پیش می برند. اما اگر سیستم تاکتیک پذیری از دوران نونهالی به صورت فراگیر در کلیه مدارس فوتبال کشور به صورت دستور اجرا و بر روی آن تاکید شود مطمئنا در تیم های ملی شاهد تاکتیک ناپذیری نخواهیم بود.

کارشناس مسائل حقوقی فوتبال کشور در خصوص اینکه بسیاری فوتبالی نبودن رئیس فدراسیون و نا آشنایی او با فضای فوتبال کشور را دلیل افت فوتبال کشور طی سه سال گذشته می دانند، اظهار داشت: به نظر من اگر رئیس فدراسیون، فوتبالی نباشد بهتر است چرا که می تواند نیروهای بیشتری را جذب کند. تجربه نشان داده روسای غیرفوتبالی فدراسیون فوتبال چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب عملکرد موفق تری داشته‌اند. رئیس فوتبالی معمولا نسبت به افراد پیش داوری دارد و افراد را سیاه و سفید می بیند.

وی در پایان تصریح کرد: راه حل خروج فوتبال ایران از بن بست فعلی راهبرد فوتبال براساس سند چشم انداز و داشتن برنامه مشخص و قابل ارزیابی در کنار برخورداری از امکانات لازم خواهد بود ضمن اینکه مدیریت فدراسیون از قدرت تصمیم گیری و اختیارات لازم برای هدایت مجموعه فدراسیون نیز برخوردار باشد.