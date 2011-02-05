به گزارش خبرگزاری مهر، این انجمن اعلام کرد افراط در جستجوی آنلاین اطلاعات پزشکی بیشتر از اینکه مفید باشد، مضر است زیرا بیماران بیشتر از اینکه برای درمان خود به پزشکان مراجعه کنند از توصیه های اینترنتی استفاده می کنند. به گفته "استیو همبلتون" نایب رئیس این انجمن افراد نمی توانند برای تشخیص و درمان بیماری خود از اینترنت استفاده کنند. متخصصان پزشکی پیش از اینکه بتوانند به صورت مستقل به طبابت بپردازند 10 سال دوره های آموزشی را پشت سر می گذارند و از این رو نمی توان توانایی های آنها را با یک موتور جستجوی اینترنتی مقایسه کرد.

طی 12 ماه گذشته بیشترین جستجوهای واژه ای پزشکی در استرالیا به واژه های "علائم بیماری" خون و سرطان اختصاص یافته است به علاوه میزان جستجوی بیماری های هموروئید و تیروئید از سال 2009 تا به حال دوبرابر شده است.

از سویی دیگر به گفته محقق گوگل، مسئولیت ارزیابی دقت و اعتبار اطلاعات آنلاینی که از موتورهای جستجو به دست می آیند به عهده خود کاربر است و کاربران باید همواره از خود این سوال را بپرسند: آیا می توانم این گفته را باور کنم؟

به گفته محققان معمولا جستجوی علائم ساده بیماری در اینترنت منجر به سوء تعبیر از این نشانه ها و بروز نگرانی شدید در افراد می شود.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، "پنی شاو" به عنوان یک پزشک می گوید میزان این نگرانی ها و فشارهای عصبی به اندازه ای است که برخی از بیماران که سردرد خفیف و معمولی دارند به وی مراجعه کرده و سردردهای خود را به تومور مغزی یا خارش پوست انگشتان خود را به بیماری سخت شدن پوستی تعبیر کرده اند.