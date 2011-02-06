به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد استادآقا پیش از ظهریکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این جشنواره از دوم تا پنجم اسفند ماه در قالب فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس برگزار خواهدشد.



وی با اشاره به ارسال بیش از ۸۷۰ اثر به این جشنواره ابرازداشت: ۴۰۰ فیلم به این جشنواره رسیده که از میان آن‌ها ۷۲ فیلم بر‌تر انتخاب شده که ۱۵ فیلم از استان قم است و در اختتامیه جوایزی دریافت خواهند کرد



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم افزود: از مجموع این آثار در بخش فیلم، ۱۸۳ اثر داستانی، ۱۳۳ اثر مستند، ۲۵ اثر تجربی و ۳۱ اثر پویانمایی همچنین ۹ نماهنگ را شامل می‌شود



وی خاطرنشان کرد: کوتاه‌ترین فیلم یک دقیقه و بلند‌ترین آن ۶۲ دقیقه است و در مجموع سه هزار و ۸۹۴ دقیقه فیلم تولید شده است



استادآقا ادامه داد: همچنین ۱۵۵ فیلمنامه از ۲۲ استان، ۳۲۰ قطعه عکس از ۲۶ استان به جشنواره ارسال شده است



نمایش فیلم‌های بر‌تر در ۳۱ استان



مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم ابرازداشت: فیلمهای بر‌تر جشنواره علاوه بر نمایش در مراکز فرهنگی استان در ۳۱ استان کشور نیز به نمایش در می‌آید.



وی در ادامه از راه اندازی مجتمع سینمایی وتوس در قم خبرداد و گفت: این مجتمع صبح امروز با حضور استاندار قم در نزدیکی دانشگاه قم افتتاح شده است و فیلمهای جشنواره نماز و نیایش در این مجتمع نیز به نمایش گذاشته می‌شوند



برپایی نمایشگاه کتاب استانی



استادآقا در بخش دیگری از سخنانش از برپایی نمایشگاه کتاب استانی خبرداد و اضافه کرد: این نمایشگاه ۲۰ بهمن ماه شروع به کار می‌کند و اختتامیه آن نیز ۲۶ بهمن ماه خواهد بود



وی با بیان اینکه ۹۰ میلیون بن خرید یارانه‌ای برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده از برپایی اولین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه دین خبرو ادامه داد: این نمایشگاه نیز از ۳۰ بهمن ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قم برپا می‌شود و ۱۲۰ میلیون تومان بن خرید از این نمایشگاه نیز در اختیار طلاب قرار می‌گیرد



جشنواره نرم افزارهای علوم قرآنی برگزار می‌شود



استادآقا برگزاری جشنواره نرم افزارهای قرآنی به هفت زبان، برپایی کنگره بین المللی آیت الله مرعشی نجفی، برپایی دومین جشنواره کتاب سال کودک و نوجوان و برگزاری نمایشگاه صنعت چاپ ایران را از دیگر فعالیت‌هایی عنوان کرد که در روز‌های باقیمانده تا نوروز برگزار خواهد شد



افتتاح مجتمع آوینی تا پایان بهمن



وی در خاتمه از افتتاح مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی در پایان بهمن ماه امسال خبرداد و گفت: این مجتمع با دارابودن سالن نمایش و گالری فضای مناسبی را در اختیار هنرمندان استان قرار می‌دهد