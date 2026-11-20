به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۲۹ آذر با انجام ۴ بازی پیگیری خواهد شد.
برنامه بازی های امروز جمعه ۲۹ لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
* فجرسپاسی - چادرملو؛ ساعت: ۱۵:۳۰
* ذوبآهن - شمسآذر؛ ساعت: ۱۵:۳۰
* پرسپولیس - پیکان؛ ساعت: ۱۶:۱۵
* صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان؛ ساعت: ۱۸:۰۰
لیگ برتر فوتبال کشورمان امروز با انجام ۴ بازی پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۲۹ آذر با انجام ۴ بازی پیگیری خواهد شد.
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