به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۲۹ آذر با انجام ۴ بازی پیگیری خواهد شد.



برنامه بازی های امروز جمعه ۲۹ لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:



* فجرسپاسی - چادرملو؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* ذوب‌آهن - شمس‌آذر؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* پرسپولیس - پیکان؛ ساعت: ۱۶:۱۵

* صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان؛ ساعت: ۱۸:۰۰