صادرات محصولات کشاورزی فارس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران حفاری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: صادرات محصولات کشاورزی 10 ماهه استان فارس به سایر کشورها 127 میلیون دلار بوده است.

.وی با اشاره به اینکه روند صادرات محصولات کشاورزی استان فارس با کاهش 13 میلیون دلاری رو به رو بوده است، افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صادرات این محصولات در استان کاهش 9.5 درصدی داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس یکی از مهمترین عاملهای کاهش صادرات را خشکسالیهای اخیر استان عنوان کرد.

حفاری متذکر شد: در امر صادرات دام نیز طی 10 ماهه سال جاری 100 درصد کاهش صادرات داشته ایم.

وی ارزش کل صادرات دام زنده استان در سال 88 را 26 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: علت عدم صادرات دام زنده در سال جاری نیازهای داخلی است.

به گفته رئیس سازمان بازرگانی استان فارس تمام تولیدات داخلی در امر تنظیم بازار داخلی مورد مصرف قرار گرفته است.