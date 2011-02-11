بوستان ولایت در بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بوستان ساحلی ولایت از جمله پروژه هایی است که به منظور زیبا سازی ساحل بندرعباس از 10 ماه گذشته برای ساخت آن برنامه ریزی شده و با فرا رسیدن نهمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی سال 89 با حضور استاندار هرمزگان، نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد استانی افتتاح و به بهره برداری رسید.

استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح این پروژه با اشاره به برنامه های استانداری و مدیران عمرانی شهر مبنی بر زیبا سازی شهر بیان داشت: استانداری با همت و همکاری مدیران در قالب یک مجموعه واحد به عمران آبادانی و توسعه فرهنگی و استان می اندیشد.

حسین هاشمی تختی ادامه داد: استان هرمزگان این توانایی را دارد که با توجه به ظرفیتهای موجود و با همکاری مردم هرمزگان بیش از پیش ساخته شود و مسیر رشد را طی کند.

وی ادامه داد: همکاری مردم با استانداری موجب می شود که هرمزگان استانی نمونه در سطح استانهای کشور باشد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: هرمزگان از لحاظ دریا، کشاورزی، صنایع و تجارت دارای ظرفیتهایی است که با همکاری همه کسانی که خواهان پیشرفت استان هستند می تواند پیشرفت کند.

هاشمی تختی افزود: استانداری به دنبال هیچ جریان خاصی نیست و دست همه کسانی که بخواهند به مردم هرمزگان خدمت صادقانه کنند را می گیرد.

به دنبال ایجاد فضایی امن و پرنشاط هستیم

استاندار هرمزگان عنوان کرد: مجموعه مدیران شهری و استانی هرمزگان به دنبال بوجود آوردن فضایی امن، شاد و پرنشاط برای مردم هرمزگان هستند .

هاشمی تختی ادامه داد: در آینده ای نزدیک دو پلاژ شنا ویژه بانوان و آقایان در ساحل بندرعباس ساخته می شود تا شهروندان در فضایی مناسب به شنا بپردازند و از طبیعت و ساحل بندرعباس با اطمینان کامل استفاده کنند.