افزایش 13 درصدی نزاع و درگیری/ سال 84؛ رکوردار نزاع در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالرزاق برزگر با بیان اینکه در ده سال گذشته معاینات نزاع در مراکز پزشکی قانونی در سالهای مختلف با روند افزایش یا کاهش مواجه بوده گفت: بیشترین میزان معاینات نزاع مربوط به سال 1384 و کمترین آن با رقم 547 هزار و 621 نفر مربوط به سال 1386 بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نزاع و درگیری بیشترین دلیل مراجعه افراد به مراکز پزشکی قانونی است گفت: بخش قابل توجهی از افراد به دنبال وقوع نزاع یا درگیری از طرف مراجع قضایی و انتظامی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شوند که بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی با توجه به قانون مجازات اسلامی برای آنان گواهی صادر می شود.

این مسئول سازمان پزشکی قانونی یکی از دلایل بالا بودن آمار نزاع را پایین بودن سطح تحمل افراد در جامعه دانست و گفت: می توان با آموزش مهارتهای زندگی به خصوص در سنین پایین میزان تحمل افراد را در شرایط پر استرس بالا برد تا افراد به جای درگیری فیزیکی، با بحث و گفتگو و تفاهم مشکلات فی مابین را حل و فصل کنند.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در تشریح آمار نزاع در سال جاری اظهار داشت: در 9 ماهه اول امسال 514 هزار و 100 نفر به علت نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند که از این تعداد 73 درصد مرد و مابقی زن بودند. همچنین میزان معاینات نزاع در 9 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13 درصد افزایش یافته است.