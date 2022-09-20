کاهش تعداد مراجعین ناشی از نزاع به پزشکی قانونی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فرخی بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه تشریح فعالیت‌های اخیر پزشکی قانونی اردبیل با اشاره به روند کاهش آمار مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی استان اظهار کرد: در ۵ ماه نخست سال جاری، ۷ هزار و ۲۴۶ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد مراجعه ۵ هزار و ۳۴۲ نفر مرد و یک هزار و ۹۰۴ نفر زن بوده است، افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۷ هزار و ۲۹۵ نفر بوده کاهش چند درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل بیان کرد: در پزشکی قانونی هیچ گونه کار درمانی انجام نمی‌شود، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از نزاع به ویژه در موارد پر خطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت اقدامات درمانی است.

فرخی ادامه داد: داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه‌های کارشناسی نخواهد داشت، بلکه معاینه دقیق‌تر زخم و جراحات را با مشکل مواجه می‌کند.

وی افزود: داشتن معرفی نامه از مراجع قضائی و انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظریات پزشکی قانونی الزامی است.