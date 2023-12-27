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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۵۸

مدیرکل پزشکی قانونی اردبیل:

نزاع در اردبیل بیش از ۱۰ هزار نفر را راهی پزشکی قانونی کرد

نزاع در اردبیل بیش از ۱۰ هزار نفر را راهی پزشکی قانونی کرد

اردبیل - مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: آسیب‌های ناشی از نزاع طی ۹ ماهه گذشته سال‌جاری ۱۰ هزار و ۱۵۲ نفر را راهی مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نگار خوشنویس بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیشترین فراوانی وقوع جرم در استان اردبیل مربوط به نزاع و درگیری خیابانی است، اظهار کرد: آسیب‌های ناشی از نزاع طی ۹ ماهه گذشته سال‌جاری ۱۰ هزار و ۱۵۲ نفر را راهی مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل کرده است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات واحد آمار اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۱ هزار و ۸۲ بود، کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل با بیان اینکه از این تعداد ۲ هزار و ۱۳۸ نفر زن و ۸ هزار و ۱۴ نفر مرده بودند، ادامه داد: در پزشکی قانونی هیچ گونه کار درمانی انجام نمی‌شود، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از نزاع به ویژه در موارد پر خطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت اقدامات درمانی است.

خوشنویس ادامه داد: داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه‌های کارشناسی نخواهد داشت، بلکه معاینه دقیق‌تر زخم و جراحات را با مشکل مواجه می‌کند که در این راستا داشتن معرفی نامه از مراجع قضائی و انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظریات پزشکی قانونی الزامی است.

کد مطلب 5978152

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    نظرات

    • پژمان IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      193 29
      پاسخ
      هر علتی معلولی دارد، باید کارشناسی دقیق انجام گیرد ، چندین عامل باعث درگیریهای خیابانی هستند،
      • حسین IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        79 30
        فقر
      • اکبر RO ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
        14 3
        فقر
      • محمدرضا IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
        11 11
        شمال که گفتید.علت درگیریها فقر هست.تا اینجایی ما دیدیم هیچکس بخاطر فقر گردن کشی نمیکند که بخواد با یکی درگیر بشه.یعنی این 10هزار نفر از فقر دعوا کردن.خیلی چرت میگین
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      229 53
      پاسخ
      خب نیروی انتظامی جلوگیری کندازنزاع اردبیل اینقدرخراب شده که همه جوان‌ها چاقو میذارن توجیبشون ارازل اوباش خیلی بیشترشده
      • روزبه BE ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
        254 120
        مردم باهم درگیرن. پلیس بیاد وسط چیکار کنه؟ در ضمن اون منطقه کلا درگیری فیزیکی زیاده به نسبت سایر مناطق و اون رو باید در فرهنگ جست و جو کرد
      • Z RU ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        58 4
        جالبه اونموقعی که چاقو تو جیبشون میزارن پدرو مادر هیچ نظراتی ندارن ولی وقتی با اون چاقو میزنه کسی رو میکشه و یا زخمی میکنه پدر مادرش پیداشون میشه و یا چندین پدر و مادر پیدا میکنن
    • IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      428 38
      پاسخ
      خدایا از عمر ما کم بکن به عقل ما شعور ما فهم ما فرهنگ ما خودشناسی وانسان شناسی ما اعتقاد ما به دنیای آخرت وبی ارزش بودن این دنیا وسواد ما افزایش بده
      • IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        41 32
        پس الان باید بمیری
    • IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      491 83
      پاسخ
      علت این کار فقط فقط وفقط دربیکاری‌ونبود امنیت شغلی هست برادر جان
      • رضا سائلی IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        122 21
        این بزرگوار به نکته کاملا صحيح اشاره کردند، بیکاری، گرانی و تورم ناهنجاری های اجتماعی را خیلی بالا برده، همه با هم باید همدیگر را ملاحظه کنیم.
      • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        68 9
        دقیقا
      • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        92 32
        ما شهرهای داریم فقیر و بیکار ولی ازنظر جرم خشن پائنن
      • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        37 5
        بلاشک فشارهای فکری باعث کم طاقت شدن و ایجاد تنش میشه ولی اصلا توجیه خوبی برای ناهنجاری نیست. خداوند به انسان عقل داده تا غضبش رو کنترل کنه وگرنه با حیوان چی فرقی داشتیم اونا هم خشم میکنن به جون هم میفتن!
      • خدادی IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        26 4
        یکی از موارد اینه مردم قبلآ میانجگری میکردن و با توجه به فرهنگ جامعه باید پلیس با اقتدار و نیروی بیشتری در اسرع وقت حضور پیداکنه ولیکن متاسفانه مشکل بی توجهی شدید و ضعف در نیروی انتظامی هست
      • Mm IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        11 0
        اوکی
      • AE ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
        2 2
        نه آقا ی محترم باید مردم آموزش ببینند که خشم خودشان را کنترل کنند یعنی بیکاری .....باعث درگیری میشه
    • مصطفی روشنی IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      281 64
      پاسخ
      به نظرم علت‌ زیادش بی کاری وکم درآمدی در شهر اردبیل است
      • ارش IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        22 11
        چرا نمیگید به خاطر نبود کار هفتاد درصد استان مهاجرت کرده اند به شهرهای فارس نشین آیا تو این شهرهایی که اومدند این اتفاق می‌افته نه پس نبود پول کار وفشار اجتماعی باعث درگیر ی میشه
    • جعفر IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      275 12
      پاسخ
      وقتی قانون دادگاه مسخره باشه چهار ماه جرم ارازل وفمه کشی باشه خسارت طرف را هم بگن نداریم قسطی بدن جرم به قانون اسلامی جرم انگاری شود نه فانون مدنی نتیجه اش میشه این نه اردبیل کل ایران وضع همینه بدتر هم‌میشه
    • رضا IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      295 34
      پاسخ
      فقر وبی کاری و نداشتن امید به آینده و هر چیزی که آدم سالم رو منفعل می‌کنه اولین نشانه آن نداشتن یک اعصاب راحت و ریلکس هست که این مورد سالها است در زندگی ما ایرانی‌ها از بین رفته و هرکسی با گفتن یک حرف نامربوط شروع به دعوا و زد خورد می‌کنه .....از خدا برای همه تان یک اعصاب راحت وخیالی آسوده تمنامیکنم
      • حسین IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        20 9
        نود درصد نزاهای خیابانی علت اصلی ففر و بیکاری و ناامیدی مردم از زندگی است
    • پریسا IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      199 35
      پاسخ
      باید ریشه یابی بشه که چرا مردم اردبیل اینقدر عصبی هستند و آستانه صبرشان پایینه
      • ناشناس RO ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        48 8
        قطعا آب و هوا و خوراک و تغذیه در آرامش اعصاب تاثیر گذار است
      • محمد IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        3 0
        فکر کنم عیب از دولته،باید مجازات سنگین در نظر بگیره تا مردم دعوا نکنن،ایرانی و زور،اردبیلی یا شهر دیگه نداره همه خوبن اما قانون ضعیفه،باید محکم اعمال بشه
    • سامان IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      150 23
      پاسخ
      قانون بازدارنده اگرباشه که نیست این همه بی شخصیت ی گستاخی،بی فرهنگی دریک منطقه یااستان پیش نمیاد واقعاً شرم آور است
    • لیلا IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      116 38
      پاسخ
      همه این اتفاقات ریشه در فقر و بیکاری داره و البته هوای سرد هم تو خلق و خوی مردم تاثیر داره
      • Yaser IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        23 11
        دقیقا موافقم
      • زرشک IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        64 19
        داری برعکس میگی اون هوای گرمه ک باعث میش مخ داغ کنه هوای سرد اروم کنندس اگ نمیدانی بدان
    • مهدی IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      142 13
      پاسخ
      قانون باید سفت و سخت اعمال بشه تا کسی جرات نکنه دعوا کنه
      • علی IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        56 16
        آقا ،سیر از گرسنه سواره از پیاده خبر نداره مردم دچار فقر وبیکاری هستند اعصاب روان ندارد
    • محمد نایب سالکی AE ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      108 26
      پاسخ
      باسلام اولین علت فرهنگ سازی جامعه است آن هم با فقر درست نمی‌شود ...
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      78 14
      پاسخ
      فرهنگ سازی در جامعه صورت نگرفته بخصوص در این چند دهه اخیر، اختلاف طبقاتی شدید در جامعه و گرانی و بی کاری و هزاران دلیل دیگر....البته نه تنها در اردبیل در کل ایران این بی اخلاقی ها مشهود است....
    • مه لقا IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      27 5
      پاسخ
      بنظرم شغل برای همه و درآمد مالی باعث میشه مردم اعصابشون راحت تر باشه حالا دعوا در حد دوتا حرف و چهار تا کشیده باشههه
    • مهر IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      23 21
      پاسخ
      ازمردم اردبیل بعیده انشااله این آماردرست نباشه.
    • بازنشسته IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      17 4
      پاسخ
      با اینکه می دانم خبرهای گوگل تکراری هست باز هم ناخواسته مرور میکنم .
    • برهان IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      21 9
      پاسخ
      مردم اعصاب ندارند علت هم معلوم .
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      34 10
      پاسخ
      علتش فقط بیکاری. فقر. اقتصاد خراب علتش فقط. بیکاری. فقر. گرانی . مردم به خدا دیگه اعصاب ندارند
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      39 9
      پاسخ
      اعصاب ندارن دیگه گرانی نگران اینده دلیلشه شاید
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      39 8
      پاسخ
      سلام اگر جوانان شغل خوب و مشغول کار شوند دیگه وقت نزاع و درگیری ندارند جوان بیکار باید با این کارها خودش را مشغول کند
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      39 4
      پاسخ
      چه مرگشون بوده که تویی این شرایط اقتصادی بده مملکت به جون هم افتادن
      • ناشناس IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        4 4
        آفرین لیلا کاملاً درسته
    • هموطن IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      24 2
      پاسخ
      فقط باید قاطعانه سختگیری شود تا معضل درگیری که نهایتا منجر به مرگ جوانان میشود جلوگیری شود.
      • IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        1 0
        علت ودلیل را باید اول پیدا کرد
    • هموطن IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      10 1
      پاسخ
      فقط باید قاطعانه سختگیری شود تا معضل درگیری که نهایتا منجر به مرگ جوانان میشود جلوگیری شود.
    • رحیم IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      20 36
      پاسخ
      عجیبه.من خوزستانی هستم .همیشه به اردبیل مسافرت می‌کنم چون مردمی بسیار مهربان و آرام دارد...
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      75 29
      پاسخ
      پس جوان‌هایی که میرن کولبری چرا تو خیابان نزاع نمیکنن ؟اونا هم تو فقر و بیکاری هستن . همه جا بیکاری هست . ابن مربوط میشه به فرهنگشون و اصل و ریشه آدمها
      • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        21 6
        چه ظریف اشاره کردی
    • مصطفی IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      28 9
      پاسخ
      واقعا حیف به بعضیا بگی انسان
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      33 11
      پاسخ
      هیچ کس اعصابش سرجاش نمونده همش از روی ناراحتی ها ومشغله های زندگی وخانوادگی سرچشمه میگیره..اونم از بیکاری وبی پولی هس..وگرنه هیچکس نادان یا دیوانه نیس باکسی در وسط خیابان دعوا راه بیندازد..بیکاری وبی پولی ونتونستن ورسیدگی به موارد مورد نیاز خانواده.درخانواده بامشکلاتی روبرو می‌کنه.همونا باعث درگیری
    • اردشیر IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      13 9
      پاسخ
      ملت مشکلات اقتصادی و معشتی و نبود کار مناسب و اینده مبهم گرانی و تورم صعودی ملت رو عصبی کرده و زودی از کوره در میرن و اینگونه ناهنجاری در جامعه بجون هم میافتن
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      11 7
      پاسخ
      فکر میکنم تو نوشتن عدد اشتباه کردن مگه کل مردم اردبیل دعوا کردن که شده ده هزار اگه خدای نکرده اون عدد درست بود باید هزار نفر هم مرده داشته باشه
      • حسین IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        3 1
        آمار یک روز نیست که آمار 9 ماه است برای اردبیل بعید نیست
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      15 4
      پاسخ
      فقط مال اینکه که بیمه یا دیه بگیرن
    • BE ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      20 7
      پاسخ
      بنظر من مردم اکثرا بخاطر مشکلات مالی درمانده وعصبانی هستند
    • ایران من IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      5 10
      پاسخ
      دلیل درگیریا اینه که مشکل براشون پیش آمده
    • علی IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      16 9
      پاسخ
      دوست عزیز مرگشون نیست فقط اگر مردم موقعیت شغلی و در آمد خوبی داشته باشند هیچ وقت به خاطر هیچ وپوچ در گیر نمیشن
    • مهربان باشبم DE ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      14 4
      پاسخ
      دنیا ارزش ندارد هیچکس ماندنی نیست
    • ایرانی IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      1 2
      پاسخ
      معادل روزی سی نفر در یک شهر بزرگ است که آمار زیادی نیست اگه در یک درگیری متوسط ۳ نفر باشد روزی ده نزاع ودرگیری میشود
    • کاظم ابرنجین IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      15 7
      پاسخ
      در مدارس باید فرهنگ سازی شود
    • امیر IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      14 5
      پاسخ
      من ترک نیستم ولی اردبیل و ارومیه زیاد سفر کردم شما که انقدر مهمان نواز و با محبت هستین حیف نیست خداوکیلی چهره این شهر و مردم عزیزش رو خدشه دار میکنین که صد البته مشکلات معیشتی و اقتصادی همه مردم رو دیونه کرده دم شما گرم عاشقتونم آذری زبانهای با معرفت
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      11 3
      پاسخ
      تورم و گرانی، رو اعصاب و روان جامعه تاثیر گذار است فرق نداره شمال یا جنوب ایران،
    • علی بابا IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      1 2
      پاسخ
      وقتی اقدامات تأمینی و امنیتی و همچنین اقدامات ویشگیری از وقوع جرابم کاهش یابد یا کافی و وافی نباشد جرم افزایش می یابد همچنین بهتر است در کشور مکانی دور دست در یکی از جزایر کشور به عنوان زندان و تبعید برای افراد سابقه دار و زور گیر و قلدور ساخته شود و تمام مجرمین خطرناک به آنجا منتقل شوند
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      10 0
      پاسخ
      ملت تحت فشارند بخاطر اوضاع اجتماعی است
    • رضا شونم IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      20 3
      پاسخ
      همه جای ایران گرونی هست اگه اینطوره باس همدیگرو بکشن اینا از بی فرهنگ بودنه مگه دوره هابیل قابیله
    • اکرم حسنی IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      14 8
      پاسخ
      اصلا هم به اقتصاد مملکت ربطی نداره .به فهم شعور آدما ربط داره که هر کدوم میخوان واسه اون یکی شاخ وشونه بکشه وقدرتش رو نشون بده .اگه به قدرت بدنی باشه قدرت خر بیشتره
    • حسین IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      12 6
      پاسخ
      واقعا آمار بی‌شرمانه و تاسف باری است برای یک استان تورو خدا خجالت بکشین
    • حق IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      9 0
      پاسخ
      یسریا معلوم نبست چه مرگشونه هار شدن بجایی هی پیشرفت بشه دعوا و چاقوکشی زیاد شده نمیدنم جوشون زیاد شده شکمشون سیره میفتن به جون هم الان یسریا حوصله حرف زدن هم ندارن اینا پاچه میگیرن
    • کریم IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      24 7
      پاسخ
      از اردبیل و مردمانش فقیرتر هم هستن مثل کولبرهای کرد وخیلی شهرهای دیگه دلیل نمیشه به جون هم بیفتن
    • هامان IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      10 1
      پاسخ
      سلام‌ به همه هموطنان عزیز و گرامی فقط یک سوال: مگر تو استان‌های دیگر اوضاع دیگر گل و بلبل هستش؟! چرا تو استان اردبیل این همه آمار دعوا بالا هستش؟!
    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      4 0
      پاسخ
      خبرگزاری محترم مهر بی زحمت اول ریشه یابی کنید ببینید چه عواملی باعث شده اینقدر خشونت های خیابانی زیاد شده پس چرا در کشورهای پیشرفته اسکاندیناوی این اتفاقات نمی افته ریشه درمشکلات خانوادگی واجتماعی وفشارهای معیشتی یکی از علت هاست به گفته یکی از روانشناسان اجتماعی چند درصد جامعه دچار بیماریهای روانیند
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      11 4
      پاسخ
      دعوا و نزاع به فرهنگ افراد مربوطه نه به وضعیت اقتصادی و بیکاری لطفاً افرادی که شعورشون نمی‌رسه مجبور نیستن نظر بدن
    • عشقی IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      11 6
      پاسخ
      سلام،این درگیریها علتش سطح فرهنگ پایین گفتمان هستش،وقتی که دو نفر بلد نیستن سر یه موضوع اختلافی،با هم از طریق زبان و کلام حلش کنن،متوسل به زور میشن،کار به جاهای می‌رسه که عاقبتش پشیمونی
    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      5 3
      پاسخ
      فرهنگ پایین و بی اعتقادی به این که کوچکترین ضربه به کسی حق ناس محسوب میشود و باید در ان دنیا جواب باید داده شود
    • محمد IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      18 0
      پاسخ
      عوامل مختلفی دخیل هستش: ۱_ فرهنگ سازی در زمینه خویشتن دار بودن ۲- بیکاری و عدم اشتغال افراد ۳_ ضعف سیستم آموزش و پرورش در زمینه شناسایی کودکان دارای اختلال های روانشناختی که وقتی بزرگ شدن عواقب آن در جامعه مشخص می شود و سایر فاکتورهای دیگر
    • آوا جانان IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      بله در حالی که پول به جای زندان و شلاق به عنوان مجازات باشه، اراذل و اوباش یاغی میشند و مردم رو مضروب و مجروح می‌کنند.
    • منصور IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اگردولت یه قانون سخت بزاره برای آدمهی چاقوکش لااقل دعواهابه قتل منجرنمیشه نمیشه به بعضیهاحرف زدسری میبینی بایه کاردمیان پاین
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      2 1
      پاسخ
      به نظرم به خاطر فرهنگ پایینه.فقر و بیکاری همه جا هست. دلیل نمیشه زود دست به یقه شد.تو ۹ ماه خیلی آمار زیادی هست. تازه چه تعداد دیگه بودن که کار به شکایت و پزشکی قانونی نکشیده...
      • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
        1 2
        آمار بقیه شهر هارو بدن اون موقع می بینی به فرهنگ ربط نداره بلکه به درست اجرا نشدن قانون ربط داره
    • Z IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      1 0
      پاسخ
      مسخرش اینه اول کتک کاری میکنن بعد مث بچه مدرسه ایها ک میرن پیش ناظم میرن دنبال شکایتو شکایت کشی توی کشورهای دیگه هردو طرف دعوا مجرم محسوب میشن
    • سید حاتم IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      1 0
      پاسخ
      عزیزان ما یه سنت حسنه شورا بینهم در مساجد محل داریم .مساجد ما فقط محل فدا شدن به اهل بینت (ع) نیست و هیات های محل هم نباید بی تفاوت در وجود مشکلات باشن تحلیل و علت یابی کنن و دولت هم واقعا در خصوص تورم مقابل شرکتهای بی ملاحظه سخت گیری کنه در خصوص ایجاد مراکز مشاوره جانب مردم رو بگیرن .۵۷۹
    • IR ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      4 0
      پاسخ
      مردم عقده ای شدن و بی‌حوصله واقعاً آمار بالاییه مگه میدان جنگه بخود بیاییم تیشه به فرهنگ خویش نزنیم تا دشمنان خویش را شاد کنیم
    • رضا جم IR ۰۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام..در خصوص..نزاع ودعواهای‌استان اردبیل....تحقیق و پژوهش علمی..وسبب شناسی روانی اجتماعی روانشناسان .اجتماعی دانش اجتماعی وحامعه شناختی قوی انجام شود...ونتیجه بعرض مسئولین .استانداران.نیروی انتظامی...برسد....ضروری..ضروری. ممنون..
    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      1 1
      پاسخ
      بیکاری بیکاری فقرفقرفقر نداری نداری،جوانی که کار داشته باشه صبح بِره شب خسته تو خونه افتاده دیگه وقت دعوا نداره عزیز من،ریشه ی همه بدبختیها(اعتیاد،درگیری ،دزدی،چاقاق سوخت و مواد مخدر و........همه از بیکاری وفقر هستش
    • ناشناش IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      1 1
      پاسخ
      مردم فشارهای وارده از مشکلات گرفتاریها و کمبودها روانی رو بصورت بحث و نزاع و درگیری با دیگران تخلیه میکنن که اونهم بجای خودش کمکی که نمیکنه مشکلی رو به مشکلات قبلی اضافه میکنه
    • سبحان US ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      3 0
      پاسخ
      سلام بخشی از درگیری ها ممکنه فقر و بیکاری باشه اما مگه قرار هست هرکی بیکار و فقیر باشه لات بازی دربیاره و مردم رو بکشه یا زحمی کند . قانون باید با اشد مجازات با این افراد برخورد کند تا درسی برای دیگران باشد تا چاقو تو جیب نگذارند.
      • محمد IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
        0 0
        ایول بله درسته
    • عادل IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      1 0
      پاسخ
      یکی از علت های نزاع و قمه کشی اینه که متاسفانه مراجع قضایی و انتظامی به جای برخورد قاطع بااین نوع جرم ها بیشتر سعی خود را صرف آشتی دادن و مصالحه بین طرف های درگیر میکنند.و جرم عمومی افرادتشنج آفرین را نادیده میگیرند
    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کار بسیار بدی است خطر داره مجید

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