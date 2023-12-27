نزاع در اردبیل بیش از ۱۰ هزار نفر را راهی پزشکی قانونی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نگار خوشنویس بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیشترین فراوانی وقوع جرم در استان اردبیل مربوط به نزاع و درگیری خیابانی است، اظهار کرد: آسیب‌های ناشی از نزاع طی ۹ ماهه گذشته سال‌جاری ۱۰ هزار و ۱۵۲ نفر را راهی مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل کرده است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات واحد آمار اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۱ هزار و ۸۲ بود، کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل با بیان اینکه از این تعداد ۲ هزار و ۱۳۸ نفر زن و ۸ هزار و ۱۴ نفر مرده بودند، ادامه داد: در پزشکی قانونی هیچ گونه کار درمانی انجام نمی‌شود، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از نزاع به ویژه در موارد پر خطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت اقدامات درمانی است.

خوشنویس ادامه داد: داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه‌های کارشناسی نخواهد داشت، بلکه معاینه دقیق‌تر زخم و جراحات را با مشکل مواجه می‌کند که در این راستا داشتن معرفی نامه از مراجع قضائی و انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظریات پزشکی قانونی الزامی است.