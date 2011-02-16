رئیس جمهور وارد بوشهر شد/ جزئیات برنامه های سفر هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس جمهور در بدو ورود به استان بوشهر مورد استقبال رسمی آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، محمدحسین جهانبخش استاندار بوشهر و نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
رئیس جمهور قرار است بعد از عبور از میدان امام خمینی و میدان قدس رأس ساعت 10 در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر حضور پیدا کرده و با مردم بوشهر سخن بگوید.
شرکت در کارگروه فرهنگ و هنر با حضور مسئولان فرهنگی استان بوشهر، حضور در نشست هیئت دولت و بررسی پیشنهادهای سفر سوم، دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و نخبگان و مدیران دستگاه های اجرایی و حضور در برنامه زنده تلویزیونی سیمای مرکز بوشهر از برنامه های رئیس جمهور در بوشهر است.
در این سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهرستان بوشهر، وزیر نیرو در دشتستان، وزیر تعاون در گناوه، وزیر نفت در کنگان، وزیر بازرگانی در تنگستان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دشتی، وزیر جهاد کشاورزی در دیر، وزیر امور خارجه در دیلم و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جم حضور پیدا می کنند.
همچنین پس از پایان جلسه هیئت دولت در روز پنجشنبه معاون اول رئیس جمهوری در نشستی خبری مصوبات سفر سوم دولت به استان بوشهر را تشریح می کند.
سفرهای دور اول و دوم رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان بوشهر در بهمن ماه سالهای 84 و 86 انجام شد که سفر اول 82 مصوبه و سفر دوم 100 مصوبه داشت.
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