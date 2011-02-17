اعتقاد امام موسی صدر به همزیستی ادیان / صدر زنده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مهدی فیروزان شامگاه چهارشنبه در همایش دانشجویی امام موسی صدر در دانشگاه یزد اظهار داشت: امام موسی صدر معتقد بود که ادیان در واقع یکی بوده‌ اند و همگی برای خدمت به انسان و دعوت به سوی خداوند متعال آمده اند.

وی خاطرنشان کرد: امام موسی صدر همواره بر این نکته تاکید داشت که ادیان مختلف در طول تاریخ آمدند تا در خدمت انسان باشند نه اینکه انسان در خدمت ادیان باشند.

فیروزان عنوان کرد: امام موسی صدر در حوزه سیاست در لبنانی که 17 طایفه از مسیحی، یهودی، سنی و شیعه وجود داشت، مطمئن بود که معارف شیعه پاسخگوی همه سئوالات از طوایف مختلف است و هر روز باید پاسخگوی مردم باشد بر همین اساس به دنبال تهیه آماری از تعداد مسیحیان و مسلمانان هر منطقه و روستا رفت تا بر اساس آن برنامه ‌ریزی کند.

وی با اشاره به اینکه امام موسی صدر اعتقاد به همزیستی میان ادیان داشت، افزود: شیعه و دیدگاه شیعی در آن زمان در زیر پای فئودال ‌های لبنان له شده بود و پست ‌ترین کارها به شیعیان واگذار شده بود.

امام موسی صدر زنده است

داماد امام موسی صدر همچنین با اشاره به اطلاعات موجود از وضعیت امام موسی صدر عنوان کرد: به عقیده ما امام موسی صدر زنده است زیرا زندانیان ایشان را در رمضان سال 2002 در زندان دیده بودند و خبرهایی از ایشان اعلام شده است.

اظهار داشت: پیگیری زنده بودن ایشان با پیگیری‌ های مطالعاتی و اطلاعاتی در سودان و چند کشور دیگر که باید به دولت‌ها سپرده می ‌شد، انجام شد و دو وکیل مسیحی برای انجام این کار اعلام رغبت کردند.

امام موسی صدر در 14 خرداد 1307 در شهر قم متولد شد و پس از نائل آمدن به درجه اجتهاد راهی لبنان شد و در آنجا سکونت گزید و نزدیک به دو دهه برای ساماندهی همه جانبه امور شیعیان لبنان و بازسازی هویت آنها تلاش کرد و تحولی عظیم در این زمینه به وجود آورد.

امام موسی صدر در تاریخ نهم شهریورماه سال 1357 در ادامه سفرهای دوره‌ ای خود برای پایان دادن به بحران لبنان و تقویت مقاومت لبنان در برابر تجاوزهای صهیونیست ‌ها، بنا به دعوت رسمی لیبی به آن کشور سفر کرد و در لیبی ربوده شد.

تحقیقات متعدد مقامات امنیتی لبنان و ایتالیا و احکام دستگاه‌های قضایی این دو کشور نشان می‌دهد که امام موسی صدر از لیبی خارج نشده و در این کشور است.

بر اساس شکایت خانواده امام موسی صدر به دنبال ربوده شدن وی، دستگاه قضایی لبنان رسیدگی به قضیه ربوده شدن امام موسی صدر و همراهان او را آغاز کرد و ربودن وی را اقدامی علیه امنیت ملی لبنان تشخیص داد.

دادگاه عالی لبنان پس از صدور حکم اتهام برای 18 متهم به ربودن امام موسی صدر از جمله سرهنگ قذافی، متهمان را به دادگاه احضار کرد و طی حکمی برای وی و چهار نفر از مسئولان لیبیایی حکم اعدام صادر کرد.

این پرونده همچنان مفتوح است و پیگیریها ادامه دارد اما اطلاعات دقیقی از زنده بودن امام موسی صدر در دست نیست.