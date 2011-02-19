۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۳۹

در پایان مذاکرات رسمی/

وزیران خارجه ایران و آلمان امشب مصاحبه مطبوعاتی مشترک برگزار می کنند

وزیر امور خارجه آلمان امشب وارد تهران می شود و بعد از دیدار با همتای ایرانی اش در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با وی حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان قرار است تا ساعتی دیگر وارد تهران شود و با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کند.

صالحی و وستروله همچنین بعد از انجام گفتگو های رسمی در نشست مطبوعاتی مشترک شرکت می کنند تا نتایج مذاکرات خود را با خبرنگاران در میان بگذارند.

وستروله نخستین مقام خارجی بود که بعد از انتصاب صالحی به عنوان وزیر خارجه این انتصاب را به وی تبریک گفت.

سفر وزیر خارجه آلمان به تهران از این جهت حایز اهمیت است که در یکی دو سال گذشته هیچ سفر دوجانبه ای در سطح وزیر خارجه بین دو کشور صورت نگرفته است.

