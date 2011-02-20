مفهوم وحدت اسلامی به شعار میان علما محدود نشود؛ گزارش مهر از نخستین روز کنفرانس وحدت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی سریج مفتی اعظم بوسنی و هرزگوین در مراسم آغاز به کار کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با اشاره به میلاد پیامبر (ص) و یادآوری پیروزی انقلاب اسلامی گفت: روزهای تاریخی را می گذرانیم و در این روزها مصر شاهد وروق خوردن برگ جدیدی از تاریخ خود است .

عملی کردن شعار وحدت در جامعه اسلامی

وی افزود: در این کنفرانس شرکت کردم تا بگویم که آیا وحدتی که تلاش می کنیم به آن دست یایم، برای رسیدن به آن تلاش می کنیم؟، آیا قرآن را می خوانیم و به آیات آن عمل می کنیم؟، آیا وحدت اسلامی را تنها شعار دانسته و عملی بودن آن را مورد توجه قرار نمی دهیم؟، وحدت مهمترین مسئله جهان اسلام است و مفهوم آن میان علما مورد بحث است .

مفتی اعظم بوسنی یادآور شد: در حالی که علما مفهوم وحدت را بررسی می کنند، میان مردم هیچ اختلافی وجود ندارد. به علما می گویم که وحدت را شکل داده و خود را وسیله ای برای اهداف ظالمان قرار ندهند .

وی تصریح کرد: ما مسلمانان یک کتاب، یک قبله و یک پیامبر داریم و هیچ اختلافی میان آنها نداریم . اختلاف ما در سیاست است و نه امور مذهبی، ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم و از این رو مسلمانان می خواهند سیاستهای خود را با یکدیگر هماهنگ کنند چرا که ما از هر گروه دیگری به یکدیگر نزدیکتریم .

وی از سیاستمداران مسلمان خواست راهکارهایی که برای وحدت ارائه می شود را عملی کنند و آن را در جامعه اسلامی تحقق بخشند .

ضرورت موضعگیری مردمی علمای مصر

دکتر کمال هلباوی اندیشمند و متفکر اسلامی مصر نیز گفت: در موزه لندن لوحی متعلق به کشور مصر وجود دارد که روی آن یک لطیفه مصری درباره سوء استفاده فرعونیان از مردم مصر نوشته شده است . مصری ها مورد ظلم ستم بوده اما در این میان بسیاری از علما موضع گیری مطلوبی نداشته و همراه ظلم و ظالم بودند آیا همراهی ظلم و فسار خیر است .

وی گفت: از علمای اسلامی می خواهم موضع گیری مانند رهبران ایران داشته باشند . در کلاسهای اخوان المسلمین به ما آموخته اند که امام خمینی(ره) چگونه با اندیشه های خود با طاغوت و اسرائیل مبارزه کرد و این مبارزه به فرار شاه از ایران و تعطیلی سفارت اسرائل در ایران منتهی شد .

دکتر منیر شفیق اندیشمند فلسطینی طی سخنانی با خواندن آیاتی از قرآن که ناظر بر وحدت میان مسلمانان بود تأکید کرد: براساس سنت الهی اختلافات با بازگشت به خداوند حل می‌شود. از این آیات به این نتیجه می‌رسیم که اختلافات نباید به طور قطعی حاکم باشند و این مسائل همه ما را به وحدت دعوت می کند. اگر متحد نباشیم عظمت و هیبت خود را از دست داده و در نهایت امت اسلامی را از دست خواهیم داد.

این اندیشمند فلسطینی افزود: دشمنان اسلام همواره تلاش کردند با ایجاد تفرقه میان امت عربی و اسلامی آنها را تجزیه کنند . غرب و استعمار همواره تلاش دارند تمام منافع، قدرتها و ثروتهای خدادادی کشورهای عربی را گرفته و آنها را به استثمار بکشاند.

فقنه داخلی میان مسلمانان به یهودی سازی قدس منتهی می‌شود

دکتر شفیق نظام اسلامی را از نظام جهانی متفاوت دانست و افزود: نظام اسلامی ملتها را به وحدت و عدالت دعوت می‌ کند در حالی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی برای گسترش نفوذ رژیم صهیونیستی با ایجاد اختلاف میان مسلمانان سالهاست که تلاش دارند و در واقع اسلام و مسلمانان هدف اصلی آنها هستند. پس باید امت اسلامی اختلافات را کنار بگذارند تا بتوانند کشورها و ملتها را آزاد و آنها را از عقب ماندگی نجات دهند.

وی مسئله فلسطین را مهمترین مسئله جهان اسلام در عصر کنونی خواند گفت:‌ رژیم صهیونیستی با استفاده از غفلت جهان اسلام در یهودی‌سازی کشور فلسطین تمام تلاش خود را می‌کند و قصد دارد بنای هیکل سلیمان را بازسازی کند.

این اندیشمند فلسطینی تأکید کرد: ‌امروز با این کارها در واقع به کرامت مسلمانان توهین می‌شود. ما نباید امروز گرفتار فتنه‌های داخلی شویم. اگر قدس و مسجدالاقصی یهودی سازی شود دیگر از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند. امروز دوری از فتنه و رسیدن به وحدت یکی از ضرورتهای مسلمانان است.

شفیق بر ایجاد وحدت میان اهل سنت و شیعه تأکید کرد و گفت: دوری از اختلافات فقهی و عقیدتی یکی از راههای رسیدن به وحدت است. برخی شبکه‌های ماهواره‌ای فعال اسلامی در واقع بیشتر به اختلافات دامن می‌زنند و حتی در میان خود یکدیگر را تکفیر کرده و موجب تفرقه می‌شوند که این مسئله برای جهان اسلام پیامدهای خطرناکی به همراه دارد. البته با تمام این تلاشها آنها موفق نشده‌اند ولی فعالیتهای آنها موجب تعویق تلاشهای وحدت‌بخش کنفرانس وحدت اسلامی شده است.

این اندیشمند فلسطینی در ادامه از نقش امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ایجاد وحدت و دوری از تفرقه میان مسلمانان یاد کرد و افزود: خداوند رحمت کند امام خمینی(ره) را که بنیانهای اولیه و اساسی تقریب را به وجود آوردند و آمریکا را شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی را غده سرطانی خواندند و آزادی فلسطین را هدف اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. آنچه امروز در کشورهای عربی به عنوان انقلاب می‌بینیم مرهون انقلاب شکوهمند ایران اسلامی است.

وی گفت: درود بر ملت ایران که باعث پیروزی ملتها و انقلابهای تونس و مصر شد و از دیگر امتهای اسلامی می‌خواهم به خیزش اسلامی بپیوندند چرا که دوره خیزش امت اسلامی آغاز شده است.

آیت‌الله محمدعلی تسخیری در مراسم آغاز به کار بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با تبریک میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) و یادآور شد: کنفرانس امسال در روزهایی برگزار می شود که موج بیداری اسلامی سراسر جهان اسلام را گرفته و انتفاضه انقلابی در شمال آفریقا شکل گرفته و طاغوتهای تونس و مصر را فراری داده است .

تسخیری گفت: امیدواریم روزی را ببینیم که جهان اسلام در تمام نقاط جهان در وحدتی آرمانی به انسجام و یکپارچگی دست یافته و شاهد حاکمیت احکام نورانی اسلام باشند و با عظمت و سرافرازی وعده محتوم الهی را تحقق بخشند .

وی به تشریح اهداف شکل گیری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پرداخت و گفت: کمک به احیا و گسترش فرهنگ معارف اسلامی، کوشش در راه ایجاد آشنایی بین علما، متفکران و پیشوایان مذهبی جهان اسلام، گسترش اندیشه تقریب بین اندیشمندان و انتقال آن به توده‌های مسلمان، سعی در تش

تسخیری یادآور شد: مجمع برای دستیابی به این اهداف از تمامی راهکارهای علمی، فرهنگی و تبلیغاتی مجاز و قانونی در سراسر جهان اسلام بهره برده است. تأسیس دانشگاه و مؤسسات آموزشی، انتشار کتاب و مجلات به زبانهای مختلف، برگزاری کنفرانسها در داخل و خارج کشور، عضویت در مجامع بین‌المللی، کمک به تأسیس گروههای تقریب در جهان، تأسیس خبرگزاری تقریب، راه‌اندازی برنامه ماهواره‌ای الوحده برخی از مهمترین فعالیتها است .

جهان اسلام فریاد قدس را نادیده نگیرد

شیخ احمد زین رئیس انجمن علمای مسلمان لبنان در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی گفت: درود بر مردم ایران و در رأس آن آیت الله خامنه‌ای که این فرصت را برای بحث و بررسی اندیشه‌های تقریبی فراهم آورده است.

وی افزود: این همایش دارای اهمیت بسیار است به خاطر سرزمینی که میزبان برگزاری آن است. همچنین اهمیت این همایش به لحاظ شرایط کنونی جهان اسلام و علمای شرکت کننده در آن بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد.

شیخ احمدزین یادآور شد: جهان اسلام از یک مشکل رنج می‌برد که می‌خواهم به صورت موضوعی به آن اشاره کنم: بیش از یک میلیارد و 4 میلیون مسلمان در جهان زندگی می‌کنند اما فریادهای مادران و مفتی قدس بی‌پاسخ مانده است. این یک مشکل حقیقی است و باید به آن توجه کنیم. جهان اسلام در حالت ضعیفی نسبت به قدس قرار دارد.

رئیس انجمن علمای مسلمان لبنان با اشاره به جایگاه ارزشمند این اجلاس میان علمای مسلمان گفت: تظاهرات‌ کنونی جهان اسلام گام اول در راه آزادی و حراست از شرف مسلمانان است اما باید در اصل آن التزام واقعی به اسلام، قرآن و سنت مورد تأکید قرار گیرد.

وی اضافه کرد: از علمای مسلمان دعوت می‌کنم به عنوان یک عالم واقعی فعالیت کنند و کارمند دولتها نباشند. الزام به قرآن و سنت پیامبر داشته باشند و به عنوان علمای مسلمان در مورد احکام شرعی در انطباق با شرایط قرن بیست و یکم صحبت کنند.

وی تصریح کرد: تحرکات مسلمانان بدون پایبندی به اسلام هیچ خیری ندارد. جامعه اسلامی به رهبر نیاز دارد و ما به ولایت فقیه به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داریم. امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای رهبر امت اسلام هستند. امام خمینی(ره) به درستی اسرائیل را غده سرطانی دانست و امام خامنه‌ای موضع‌گیری امام خمینی(ره) را ادامه داد.

وی یادآور شد: من بعنوان قاضی مذهب حنفی اعلام می‌کنم که در برابر این ولایت فقیه همه چیز خود را فدا می‌ کنم. باید شورایی تشکیل شود تا رهبری فاسد در کشورهای اسلامی شکل نگیرد.

احمد زین گفت: بسیاری از دشمنان جهان اسلام تلاش می‌کنند در عراق و لبنان فتنه‌های مذهبی به وجود آورند. ما اعلام می‌کنیم که خنثی کردن تفرقه وظیفه ما است. از رهبری جمهوری اسلامی می‌خواهیم پروژه علمی براساس وحدت تشکیل دهد چرا که این امر می‌تواند گام عملی برای تبدیل اندیشه‌های نظری به راهکارهای عملی باشد.

انقلاب اسلامی ایران الهام بخش مصر بود

دکتر جعفر عبدالسلام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام در مصر طی سخنانی به وضعیت مصر اشاره کرد و گفت: در شرایط بسیار سختی از مصر آمدم و ما پیامهای بسیار مهمی دریافت کردیم و توانستیم به پیروزی شکوهمندی دست یابیم و این پیروزی ما ناشی از پیام‌ای شما ملت ایران بود.

وی با اشاره به گردهمایی بزرگ ملت مصر در میدان التحریر و حضور چشمگیر جوانان، گفت: این اجتماع در میدان التحریر باعث شد تمام نمازها به جماعت برگزار شود که این نشان دهنده وحدت است. ما درسهایی که از انقلاب اسلامی ایران گرفتیم بسیار مهم است و انقلاب اسلامی ایران الهام بخش ملت مصر بود.

دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام در مصر به عبرتهای انقلاب اخیر ملت مصر برای دیگر کشورهای اسلامی تأکید کرد و افزود‌: علم و تکنولوژی در انقلاب مصر برای ایجاد اتحاد میان جوانان و حضور آنها بسیار مهم بود که نباید نادیده گرفته شود. من از جوانان درسهای زیادی گرفتم. شاید آنها تجربه لازم را نداشته باشند اما شور انقلابی در آنها موج می‌زند. کاش تعدادی از این جوانان در این کنفرانس حضور داشتند تا به تجارب خود بیفزایند.

دکتر جعفر عبدالسلام تأکید کرد:‌ من نایب رئیس سابق دانشگاه الازهر هستم و اینکه گفته می‌شود دانشمندان الازهر مخالف انقلاب بودند کاملاً نادرست است و من اینجا می‌گویم که روحانیون مصر همواره در میدان التحریر برای ایجاد تغییرات و رهایی از استبداد در کنار ملت مصر حضور داشتند.

وی به تشابهات بین انقلاب اسلامی ایران و ملت مصر اشاره کرد و گفت: مهمترین تشابه این دو انقلاب اصرار به برچیدن ظلم و استبداد بود. 18 روز ملت مصر با وجود دادن کشته و زخمی ایستادگی کردند تا توانستند رژیم ظالم مصر را سرنگون کنند. از این جهت انقلاب ایران بر ملت مصر تأثیر خود را گذاشته است و امیدوارم همکاریهای مستحکمی در آینده بین این دو کشور به وجود آید.