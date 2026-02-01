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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۶:۱۹

پیام تهران از فراز دریای عمان؛ پایان مصونیت ناوهای هواپیمابر آمریکا

پیام تهران از فراز دریای عمان؛ پایان مصونیت ناوهای هواپیمابر آمریکا

در حالی که ایالات متحده با اعزام ناو هواپیمابر تلاش دارد قدرت خود را به رخ بکشد، پرواز معنادار یک پهپاد شناسایی ایرانی و هشدار قاطع فرمانده کل ارتش نشان می دهد موازنه قدرت تغییر کرده است.

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: در روزهای اخیر، سطح آرایش نظامی ایالات متحده آمریکا در آب‌های خلیج‌فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند به یکی از بالاترین سطوح خود در سال‌های گذشته رسیده است؛ تحولی که در بستر تشدید اختلافات سیاسی و امنیتی واشنگتن با تهران و تحولات پرشتاب منطقه غرب آسیا قابل ارزیابی است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از منابع بین‌المللی و داده‌های آشکار دریایی، ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن (CVN-72) به همراه ناوهای پشتیبان، رزم‌ناوها و ناوشکن‌های مجهز به سامانه «ایجیس» در پهنه دریای عمان و آب‌های پیرامونی مستقر شده‌اند. همزمان، نیروی هوایی آمریکا از اجرای رزمایش‌ها و پروازهای عملیاتی چندروزه با هدف «نمایش آمادگی دفاعی و بازدارندگی» خبر داده است.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی تلاش دارند با نمایش قدرت سخت، پیام‌های امنیتی مشخصی به ایران و دیگر بازیگران منطقه‌ای ارسال کنند؛ پیامی که در عمل با واکنش چندلایه و هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.

رصد کامل تحرکات دشمن؛ هشدار صریح فرمانده کل ارتش

در همین چارچوب، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز در مراسم هجدهمین جشنواره «حضرت علی‌اکبر (ع)» ویژه جوان‌سربازان نیروهای مسلح، با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد: تحرکات دشمن در منطقه به‌طور دقیق و مستمر رصد می‌شود و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارند. هرگونه اشتباه محاسباتی از سوی دشمن، بدون تردید امنیت خود، امنیت منطقه و حتی امنیت رژیم صهیونیستی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.

فرمانده کل ارتش همچنین با اشاره به هماهنگی مثال‌زدنی میان نیروهای چهارگانه ارتش و سایر اجزای نیروهای مسلح، تصریح کرد که آمادگی دفاعی و عملیاتی کشور در بالاترین سطح قرار دارد؛ موضعی که طی ماه‌های اخیر بارها از سوی فرماندهان ارشد سپاه و ارتش نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

پیام تهران از فراز دریای عمان؛ پایان مصونیت ناوهای هواپیمابر آمریکا

پرواز معنادار SEP2501؛ پیام پهپادی ایران در دریای عمان

همزمان با این تحولات، انتشار داده‌هایی از پلتفرم‌های رصد هوانوردی جهانی، توجه تحلیلگران نظامی را به پرواز پرنده‌ای ناشناس با شناسه SEP2501 در سواحل دریای عمان جلب کرده است؛ پروازی که برخلاف مأموریت‌های متعارف غیرنظامی، واجد ابعاد اطلاعاتی و امنیتی قابل توجهی است.

پیام تهران از فراز دریای عمان؛ پایان مصونیت ناوهای هواپیمابر آمریکا

این رخداد در فضای تحلیل راهبردی، نه یک پرواز عادی، بلکه بیانیه‌ای عملی از قدرت اطلاعاتی ایران ارزیابی می‌شود؛ به‌ویژه آنکه این پرواز در محدوده‌ای انجام شده که ناوگروه آمریکا در آن حضور دارد.

چرا دریای عمان اهمیت دارد؟

دریای عمان و دریای عرب، شریان حیاتی اتصال خلیج‌فارس به اقیانوس هند و مسیر اصلی انتقال انرژی جهان به شمار می‌روند. استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در این منطقه با بهانه ایجاد چتر حفاظتی و اعمال بازدارندگی صورت گرفته است؛ اما حضور پهپاد SEP2501 نشان داد که برتری صرف دریایی و هوایی، به معنای اشراف اطلاعاتی مطلق نیست.

در دکترین‌های نوین نظامی، اشراف به میدان نبرد الزاماً به معنای حضور فیزیکی در مجاورت هدف نیست. پهپادهای دوربرد ایرانی با بهره‌گیری از حسگرهای پیشرفته، قادرند از فواصل دور، داده‌های الکترونیکی و سیگنالی اهداف دریایی را جمع‌آوری و تحلیل کنند؛ موضوعی که مستقیماً در چارچوب راهبرد «ممانعت از دسترسی» (A2/AD) ایران تعریف می‌شود.

جنگ الکترونیک؛ نقطه آسیب‌پذیر ناوهای مدرن

تحلیلگران نظامی معتقدند بزرگ‌ترین نگرانی فرماندهان ناوهای آمریکایی، نه حمله مستقیم، بلکه توانایی پهپادهای ایرانی در جمع‌آوری داده‌های سیگنالی (ELINT) است. دریافت و تحلیل فرکانس‌های راداری، مخابراتی و ارتباطی سامانه‌هایی مانند «ایجیس»، به ایران این امکان را می‌دهد که در صورت لزوم، سناریوهای اخلال، فریب یا کورسازی راداری را با دقت بالاتری طراحی کند.

در کنار آن، توان تصویربرداری اپتیکی–حرارتی، لینک‌های امن انتقال داده و مقاومت در برابر جنگ الکترونیک، پهپادهای ایرانی را به ابزارهایی مؤثر در نبرد اطلاعات‌محور دریایی تبدیل کرده است.

شاهد ۱۳۹ یا «هما»؛ هر شناور یک پایگاه بالقوه

بر اساس تحلیل الگوی پروازی و داده‌های در دسترس، برخی کارشناسان احتمال می‌دهند این پرنده متعلق به خانواده پهپادهای شناسایی دوربرد ایران، از جمله شاهد ۱۳۹ یا پهپاد عمودپرواز «هما» باشد.

پهپادهای VTOL مانند «هما» به دلیل عدم نیاز به باند پروازی، می‌توانند از شناورهای غیرنظامی یا سکوهای ناشناخته به پرواز درآیند؛ موضوعی که معادلات امنیت دریایی را به‌طور بنیادین تغییر می‌دهد و مفهوم «تهدید نامتقارن» را وارد مرحله‌ای جدید می‌کند.

پیام راهبردی تهران به واشنگتن

پرواز SEP2501 در این مقطع زمانی، حامل چند پیام روشن است: بازدارندگی یک‌طرفه شکست خورده است؛ حضور ناو هواپیمابر به معنای مصونیت اطلاعاتی نیست.

دریای عمان تحت اشراف اطلاعاتی ایران قرار دارد و تحرکات فرامنطقه‌ای به‌دقت پایش می‌شود.

نمایش داده‌های پروازی در پلتفرم‌های عمومی، بخشی از جنگ روانی و شناختی برای یادآوری این واقعیت است که ناوگان آمریکا «دیده می‌شود».

پایان عصر مصونیت ناوهای هواپیمابر

تحولات اخیر نشان می‌دهد رقابت نظامی در غرب آسیا وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تکنولوژی‌های هوشمند، پهپادی و اطلاعات‌محور، توازن را به زیان تجهیزات عظیم و پرهزینه تغییر داده‌اند.

در حالی که ناو «آبراهام لینکلن» با تمام توان رزمی خود در دریای عرب حرکت می‌کند، پرنده‌ای کوچک اما پیشرفته، داده‌های حیاتی آن را برای تحلیل‌گران نظامی ایران فراهم می‌سازد. این واقعیت، نشانه‌ای روشن از تغییر موازنه قدرت و افول هژمونی سنتی آمریکا در آب‌های منطقه است.

کد مطلب 6735951
هادی رضایی

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    نظرات

    • farhad IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      56 124
      پاسخ
      در حالی که ناو «آبراهام لینکلن» با تمام توان رزمی خود در دریای عرب حرکت می‌کند، پرنده‌ای کوچک اما پیشرفته، داده‌های حیاتی آن را برای تحلیل‌گران نظامی ایران فراهم می‌سازد. این واقعیت، نشانه‌ای روشن از تغییر موازنه قدرت و افول هژمونی سنتی آمریکا در آب‌های منطقه دریای عرب نه خلیج فارس
      • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        27 85
        دریای عمان دست ماست همه جهان دست ماست آمریکا رو به افوله بله بله
      • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        79 5
        خلیج همیشه فارس
    • ایرانی IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      44 52
      پاسخ
      خداکنه اینطور باشه.
      • عباس IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        51 106
        هست.
      • جعفر IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        57 64
        تا چه زمانی باید خود تحقیر باشیم چشم هر کوری می تواند نیروهای پهبادی ایران را ببیند بجز وطن فروش‌ها
      • عارفه IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        58 82
        کاش کمی واقع بین تر بودید دوست عزیز. این پاسخ همراه با تردید شما یعنی هنوز به ایران و ایرانی شناخت کامل پیدا نکردید. هنوز متوجه نشدید قدرت ایرانی رو و هنوز متوجه نشدید که ما مملکت امام زمانیم و همیشه دعای اون حضرت پشت سر ما هست. ما رهبری داریم که در تدبیر و مدیریت بسیار قدرتمند است. خداوند حافظ رهبر، حافظان امنیت و هر ایرانی که به هر شکلی قلبش برای وطن میتپد باشد انشاالله.
      • سید IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        40 86
        ظاهرا جنگ 12 روزه را فراموش کردی هیمن ترامپ وقتی دید رژیم صهیونیستی دچار مشکل شده تقاضای آتش بس داد بعد هم یک سوال از شما مگه همین نگفت که کلا هسته ای ایران را ساقط کرده پس الان چی میگه دوباره داره میگه هسته ای یعنی قدر یه نخود قدرت تحلیل داشته باشی می فهمی ایران قدرت برتر نظامی در منطقه خاورمیانه هستش وگرنه این همه تجهیزات و همکاری اروپا و آمریکا و رژیم صهیونیستی برای چی هستش نوکران منطقه ای شون هم که زمین و هوا و دریا رو بهشون دادند
    • نمازی IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      75 172
      پاسخ
      رسانه‌های بیگانه از پهلوی حمایت میکنند پهلوی زود تسلیم خواسته آمریکا میشد استان چهاردهم ایران تقدیم خواست‌های غربیها کرد بحرین آنقدر افتخار میکرد اصلا ایرانی نیست پهلوی مزدور وطن فروش رسوای عالم حمایت نکنید فریب نخورید
    • IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      95 115
      پاسخ
      این خوک زرد کثیف رو باید سر جاش نشوند که درس عبرت همگان بشه . باعث بی ثباتی کل دنیا رژیم تروریستی آمریکا و اسرائیل وحشی است.
    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      51 286
      پاسخ
      پهلوی که عامل استعمار و دستنشانده انگلیس و آمریکاست کی دلش به حال ایران و ایرانی سوخته که این دومین بارش باشه ... همین حالا پهلوی به مردم بدهی سنگین داره ... پاش برسه ایران تکه تکه اش می کنیم
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      78 79
      پاسخ
      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد
    • علیون IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      35 12
      پاسخ
      👊👊👊مگر دریای عرب داریم
      • IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
        6 2
        دریای هند همان عرب هست قدیم دریای پارس بود بعدازاشغال هندوستان توسط انگلیس اسمش عوض کردند شد هم عرب وهم هند چون میان عربستان و هند است خیلی قدیمها دریای عجم هم میگفتند
    • کوروش IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      55 7
      پاسخ
      درود .از زیر دریایی های دشمن غافل نشید و همچنین غافلگیر نشید .
      • زهرا IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        27 5
        سلام ای ولا منم همیشه می‌نویسم که از زیر دریا هم باید حواستان جمع باشد
    • زهره IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      65 2
      پاسخ
      خلیج همیشه فارس
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      31 48
      پاسخ
      انشالله روز به روز قوی تر و درمسیر پیشرفت تا دشمنان صددرصدمایوس بشن
    • زهرا IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      28 31
      پاسخ
      خدا قوت دلاور مردان آبها و خاکهای ایرانم پهباد خیلی خوب است ولی بهترین رصد دید با چشمانی آماده برای وطنم ایران پهباد وسیله آیی برای شناسایی از روی هوایی هست ولی بهترین دیدبان چشمان همیشه بیدار دلاوران ایران هست که باید این چشم‌ها از زیر دریاها و خلیج فارس و مخصوصن تنگه ی هرمز بیدار و هوشیار باشد تا خدایی نکرده از زیر دریا وارد خلیج فارس نشوند اون عوضی با خود نمایی روی دریا وارد شده حواستان به زیر دریا و تنگه ی هرمز باشد چشمانتان پهباد زیر دریا باشد
    • رسول IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      30 32
      پاسخ
      ناو هواپیمابر ابراهام لینکن برای موشکهای ما یه سیبل..... فقط مطمئن باشید خالی از خدمه نباشه..... این ناو فرسوده است و برای امریکای فریبکار ارزش چندانی ندارد..... ممکنه تله جنگ باشه.....
    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      14 11
      پاسخ
      خدا کنه همین باشه
    • ناشناس FR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      72 18
      پاسخ
      سایه جنگ از جنگ برایمان خسارت بیشتری دارد پس سلاح هسته ای بازدارند بسازید که هروقت دلشان بخواهد کشور را تهدید نکنند.
    • ناشناس IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      23 26
      پاسخ
      دمتون گرم و خدا قوت برتمامی شما سپاهیان خدا که همیشه با کارهاتون باعث افتخار ما هستید خدا نگهدار خودتون و عزیزانتون باشه انشالله پیروز میدانید از عمق جان برای پیروزیتون دعا میکنم
    • با افتخار ایرانیم IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      57 28
      پاسخ
      جانم فدای کشور احسنت به سپاهیان عزیز بهتون افتخار میکنیم زنده باد ایران وایرانی با غیرت که کشورش مثل مادر براش
    • محمدعمران IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      33 18
      پاسخ
      ترامپ به پولش مینازه هیچ شاخصه انسانی دروجوداین نیست
    • Moin IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      16 25
      پاسخ
      خدا ایران اسلامی را مأمور کرده تا هژمونی پوشالی آمریکا را نابود کند و تقاص جنایت های جهان را از شیطان بزرگ را بگیرد . اون تسخیر لانه جاسوسی و ماجرای طبس و رسوایی مک فارلین و دستگیری تفنگداران آمریکایی و ... ادامه دار خواهد بود . در این مسیر خدایی ؛خدا همیشه پشتیبان ملت ایران خواهد بود . کل مردم دنیا از آمریکا خسته شده اند . حتی خود مردم آمریکا و سربازانش ؛منتظر خوار شدن و افول آمریکا در جهان به دست توانای شیر مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. و این خواست خداوند است .
    • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      2 1
      پاسخ
      دریای عرب کجا میشه ؟
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      14 8
      پاسخ
      آمریکا بخواهد دست از پا خطا کند کافیه ایران جان چاههای نفت را باز کند روی خلیج‌فارس آن موقع جهنمی برای آمریکا وامثالهم بوجود می آورد بله ایران قدرتمند
    • حسن IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      7 0
      پاسخ
      زیر دریایی های آمریکای را باید زیر نظر داشته باشیم
    • نعمت IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      4 3
      پاسخ
      درودبرنظامیان باغیرت ارتش وسپاه که روی شیطان بزرگ راسیاه کردن
    • منصور IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      3 6
      پاسخ
      ما بنای کفر اعدا را به آتش می کشیم خیمه طغیان و بلوا را به آتش میکشیم ما نبودیم آن زمان کردند تخریب بقیع ما سعودیّون ادنا را به آتش می کشیم این زمان با آن زمان بسیار دارد فرقها مازبان یاوه گوها را به آتش می کشیم گر زیادی دشمن غاصب رجز خوانی کند شهر تل آویو و حیفا را به آتش می کشیم آمریکا اگه می تونست تا حالا بارها به ما حمله کرده بود .
    • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      11 2
      پاسخ
      خوب پس چرا رفتین برا مذاکره ؟ قدرتتون رو به نمایش بزارین دیگه .
    • IR ۰۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      باعث بی ثباتی تو دنیای امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند

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