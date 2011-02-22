۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

برپایی نمایشگاه "عروسک" در نگارخانه شیرین

نمایشگاه هنرهای تجسمی "عروسک" با مدیریت بهنام کامرانی در نگارخانه شیرین برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه چند رسانه‌ای 21هنرمند هریک براساس دیدگاه خود تعریفی از عروسک ارائه می‌کنند که از تحلیل‌های جامعه شناسی،‌ روانشناسی،‌ فانتزی و پاپ نشأت می‌گیرند.

در نمایشگاه عروسک‌ تابلوهای نقاشی،‌ مجسمه، چیده‌مان،‌ دیجیتال آرت،‌ ویدئوآرت و عکس از هنرمندانی همچون مرضیه باقری، مجید بیگلری، نگار تحصیلی، واحد خاکدان، فرزاد خلیفه ، ندا رضوی پور، سعید رفیعی ، المیرا روزبه، مرتضی زاهدی، یاسمین سینایی، دلبر شهباز، اشکان صانعی، بهرنگ صمد زادگان، محمد مهدی طباطبایی، نفیسه عمران، بهنام کامرانی ، نیلوفر کسبی، احمد مرشد لو، زهرا مرصوص، آلنا نبی‌اللهی، بیژن نعمتی شریف به معرض تماشای عموم قرار می‌گیرد.

نمایشگاه عروسک از جمعه، ششم تا 18اسفند در نگارخانه شیرین دایر است و علاقمندان می‌توانند هر روز غیر از روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 20 از این آثار واقع در بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی، باغ انجمن خوشنویسان، نگارخانه شیرین دیدن کنند.

