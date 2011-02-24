112 تیم در نخستین جشنواره روباتیک هوش برتر مازندران حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، تالیا براری ظهر پنجشنبه در خصوص برگزاری نخستین جشنواره روباتیک بسیج با عنوان هوش برتر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره با حضور 112 تیم از مدارس و دانشگاه های سراسر استان برگزارمی شود.

وی با بیان اینکه جشنواره روباتیک شامل رشته ها جنگجوی سبک ، جنگجوی سنگین، مسیریاب دانش آموزی و مسیریاب ویژه است، افزود: 90 نفر در قالب 36 تیم در گروه جنگجوی سبک، 63 نفر در قالب 12 تیم در گروه جنگجوی سنگین، 60

نفر در قالب 26 تیم در گروه مسیریاب دانش آموزی و 110 نفر در قالب 38 تیم در گروه مسیریاب ویژه در این جشنواره شرکت کرده اند.

براری با اشاره به اینکه این جشنواره به مناسبت بزرگداشت سالروز حکیم خواجه نصیرالدیت طوسی برگزار می شود، گفت:علم روباتیک شامل سه رشته برق، مکانیک و کامپیوتر است.

وی یادآور شد: هدف از برگزاری این مسابقات در رده دانش آموزی، پرورش فکر و خلاقیت و در رده دانشجویی نیز به منصه ظهور رساندن استعدادهای پرورش یافته در دوران تحصیل است.

دبیر نخستین جشنواره رباتیک بسیج مازندران تصریح کرد: علاوه بر تیم های حاضر در جشنواره، دو تیم از دانشگاه صنعتی تهران و دو تیم از دانشگاه آزاد واحد گرگان به صورت افتخاری در این دوره از مسابقه ها حضور یافته اند.

وی در خصوص برنامه آتی روباتیک بسیج استان اظهار داشت: در صدد هستیم تا بتوانیم کلاس های روباتیک را در قالب فوق برنامه مدارس تشکیل دهیم تا دانش آموزان بیشتر با این محیط آشنا شوند.

براری با بیان اینکه این آموزش با هدف ابتکار کودکی، اشتغال جوانی، صورت می گیرد، یادآور شد: دانش آموزان در این دوره با آموزش های روباتیک آشنا می شوند تا در دوره جوانی از این مسیر به اشتغال برسند.

وی گفت: تمام اهداف این جشنواره در حوزه دانشجویی، جذب این افراد و اشتغالزایی است.

نخستین جشنواره روباتیک بسیج با عنوان هوش برتر از ساعت هشت صبح امروزآغاز و تا ساعت 22 امشب ادامه خواهد داشت.