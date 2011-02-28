تقویت باورهای دینی جوانان یک ضرورت انکار ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام کمال الدین خداداده صبح دوشنبه با اشاره به کارکردهای مساجد از صدر اسلامی تا کنون اظهار داشت: مساجد در طول تاریخ، پایگاه های فرهنگی و هنری و مراکز نشر و ترویج توحید بوده اند.

حجت الاسلام خداداده به فعالیتهای انجام شده در مساجد اشاره کرد و گفت: تصمیمات حکومتی و نظامی در دوران پیامبر اکرم(ص) و پس از آن در مساجد اتخاذ می شد.

وی با اشاره به اینکه در عصر حاضر نیز شاهد شکوفایی استعدادهای جوانان در مساجد هستیم، یادآور شد: باید جذابیت لازم در فعالیتهای فرهنگی و هنری در راستای استقبال جوانان برای حضور در مساجد ایجاد شود.

مدیر سازمان ملی جوانان استان زنجان با بیان اینکه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد نیز دوشادوش دیگر نهادهای فرهنگی در راستای اعتلای فرهنگ دینی جوانان تلاش می کند، افزود: با استقرار این مراکز در کنار مساجد، خانواده ها از حضور فرزندانشان در این کلاس ها آسوده خاطر هستند.

حجت الاسلام خداداده، به تفاهمنامه استانداری با دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان اشاره کرد و گفت: در دولت نهم و دهم شاهد رشد و بالندگی این مراکز در استان هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ نرم و ماهیت آن اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان در این جنگ باورهای دینی و اعتقادات جوانان را نشانه گرفته اند.

مدیر سازمان ملی جوانان استان زنجان از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری به عنوان رزمندگان غیور عرصه نبرد جنگ نرم نام برد و گفت: از پتانسیل مساجد می توان در راستای مقابله با جنگ نرم بهره گرفت.