به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فرهنگی ورزشی شهر تنکمان صبح سه‌شنبه با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مجتبی عبداللهی استاندار البرز و جمعی از مسئولان و مردم به بهره‌برداری رسید.

این مجتمع به همت شهرداری تنکمان و با هدف ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منطقه، در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع و در دو طبقه احداث شده است.

این مجموعه دارای بخش‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و ورزشی از جمله سالن اجتماعات با ظرفیت ۱۵۰ نفر، فضای پیش‌بینی‌شده برای سالن مطالعات و کتابخانه‌ای به مساحت ۴۰۰ مترمربع، اتاق‌های فرهنگی شامل نگارخانه، موسیقی و کلاس‌های آموزشی، همچنین فضاهای ورزشی و بازی‌های رایانه‌ای ویژه نوجوانان و جوانان است.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسیده و نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر تنکمان خواهد داشت.