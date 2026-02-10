به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فرهنگی ورزشی شهر تنکمان صبح سهشنبه با حضور شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مجتبی عبداللهی استاندار البرز و جمعی از مسئولان و مردم به بهرهبرداری رسید.
این مجتمع به همت شهرداری تنکمان و با هدف ارتقای زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منطقه، در زمینی به مساحت یکهزار و ۷۰۰ مترمربع و در دو طبقه احداث شده است.
این مجموعه دارای بخشهای متنوع فرهنگی، آموزشی و ورزشی از جمله سالن اجتماعات با ظرفیت ۱۵۰ نفر، فضای پیشبینیشده برای سالن مطالعات و کتابخانهای به مساحت ۴۰۰ مترمربع، اتاقهای فرهنگی شامل نگارخانه، موسیقی و کلاسهای آموزشی، همچنین فضاهای ورزشی و بازیهای رایانهای ویژه نوجوانان و جوانان است.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا و به بهرهبرداری رسیده و نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی شهر تنکمان خواهد داشت.
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