اختراع روبات صنعتی شبیه سازهای حرکتی در دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی کشمیری - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه این روبات با استفاده از روشهای تئوری نوین و مدرن طراحی و ساخته شده‌ است، افزود: این اختراع یک روبات موازی 6 درجه آزادی با محرکهای دورانی است که به عنوان شبیه ساز حرکت کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف از جمله صنایع هوایی، خودروسازی، کشتی‌سازی و حوزه های تحقیقاتی و حتی شهربازیها دارد.



وی با اشاره به جزئیات این روبات، عمده کاربردهای این نوع روبات را در شبیه سازی پرواز هواپیماهای جنگی دانست و اظهار داشت: در شبیه سازی پرواز این هواپیماها نیاز به سرعت واکنش و قدرت مانور بالا است و با توجه به استفاده از موتور الکتریکی، سرعت واکنش و قدرت مانور روبات نسبت به نمونه های هیدرولیکی بسیار افزایش یافته و از این حیث برای شبیه سازی پرواز هواپیماهای جنگی بسیار مناسب است.



کشمیری با اشاره به اینکه طراحی روبات با 6 درجه آزادی با محرکهای دورانی بسیار پیچیده بوده، خاطر نشان کرد: برای کنترل این روبات از علمی‌ترین و قدرتمندترین روش‌های کنترل مدرن مانند کنترل‌کننده فازی PDC و کنترل‌کننده مود لغزشی استفاده شده که برای دستیابی به عملکرد بهینه کنترل‌کننده‌ها از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است که از این حیث در جهان بی‌نظیر است.



عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه هم اکنون به دانش فنی طراحی، ساخت و کنترل روبات های موازی دست یافتیم، گفت: امید است با جذب حمایت سازمانهای مربوط و در یک تعامل سازنده بین دانشگاه و صنعت بتوان نمونه های مختلف از این روباتها را طراحی کرد و ساخت و در بخشهای مختلف صنعت مورد استفاده قرار داد.