  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

پس از نشست با تاج و کفاشیان؛

ترابیان: تا اطلاع ثانوی در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال حرف نمی‌زنم

ترابیان: تا اطلاع ثانوی در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال حرف نمی‌زنم

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال تاکید کرد دیگر پیرامون انتخاب سرمربی تیم ملی هیچ اظهارنظری نخواهد کرد.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نشست روز یکشنبه خود با علی کفاشیان و مهدی تاج، رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: براساس آنچه در این جلسه گذشت من تا اطلاع ثانوی پیرامون انتخاب سرمربی تیم ملی هیچ اظهارنظری نخواهم کرد.

در نشست روز سه شنبه مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیم بر آن گرفته شد که اولویت اول فدراسیون برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال باید یک مربی خارجی بسیار بزرگ باشد. براساس اعلام مهدی تاج در این باره برنامه ریزی‌های انجام  شده و کمیته بین الملل با دو، سه گزینه مورد نظر مذاکراتش را آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 1263706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها