عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نشست روز یکشنبه خود با علی کفاشیان و مهدی تاج، رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: براساس آنچه در این جلسه گذشت من تا اطلاع ثانوی پیرامون انتخاب سرمربی تیم ملی هیچ اظهارنظری نخواهم کرد.

در نشست روز سه شنبه مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیم بر آن گرفته شد که اولویت اول فدراسیون برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال باید یک مربی خارجی بسیار بزرگ باشد. براساس اعلام مهدی تاج در این باره برنامه ریزی‌های انجام شده و کمیته بین الملل با دو، سه گزینه مورد نظر مذاکراتش را آغاز خواهد کرد.