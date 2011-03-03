بی مهری به لرستان در کار نیست/ از کنار نام کارخانجات فرسوده بگذریم!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی اکبر محرابیان در حاشیه جلسه شورای اداری خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دغدغه اشتغال در استان لرستان امری واضح و مشخص است و برای رفع این معضل باید راهکارهای اساسی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه لرستان استانی با استعدادهای بالای انسانی و طبیعی است، ادامه داد: نیاز به تلاش بیشتر برای سرمایه گذاری در این استان احساس می شود.

وزیر صنایع و معادن دولت دهم به موانع موجود در استان لرستان برای عدم جذب سرمایه گذار اشاره کرد و گفت: باید موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری در استان لرستان و علت عدم استقبال سرمایه گذاران آسیب شناسی شود تا در لرستان نیز مشکلات موجود در زمینه سرمایه گذاری مرتفع شود.

صنعت کشور در دولت نهم و دهم جهش خوبی داشته است

محرابیان افزود: در حوزه سرمایه گذاری و صنعت و معدن انصافا تمام آمارها نشان دهنده این امر است که در کشور یک کار جهشی و اقدامی بی سابقه در دولت نهم و دهم صورت گرفته است.

وی گفت: اخیرا در مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر شده که به این موضوع پرداخته است که در حوزه صنعت و معدن چه میزان نسبت به اهداف برنامه توسعه رشد داشته ایم.

وزیر صنایع و معادن دولت دهم گفت: این گزارش که به عنوان یک سند در جمهوری اسلامی ثبت شد نشان دهنده این بوده است که در اغلب شاخص های صنعتی یا معدنی یا در حد برنامه و بعضا فراتر از برنامه تلاش شده است و ما شاهد جهش خوبی در بخش صنعت و معدن بوده ایم.

بی مهری به لرستان از سوی بدنه دولت صورت نگرفته است

محرابیان با تاکید بر اینکه حرکت جهشی در این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: موضوع رعایت توازن و عدالت به عنوان یکی از اصول بنیادین دولت مطرح است و مطمئن باشید استان لرستان مورد هیچگونه بی مهری از جانب بدنه دولت قرار نگرفته است.

وی موثرترین و مسئولترین افراد در استان لرستان و بویژه شهرستان خرم آباد را مدیران دانست و بیان داشت: اگر توفیقی در بخش های مختلف حاصل می شود نتیجه تلاش مدیران است و اگر ناکامیهایی نیز در این استان وجود دارد باید علت این ناکامی ها ریشه یابی شود تا بفهمیم ریشه این ناکامی ها چه میزان مربوط به تصمیمات ملی و چه میزان مربوط به مسائل استانی و شهرستانی است.

وزیر صنایع و معادن کشور با بیان این مطلب که در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری موضوعات به دو دسته تقسیم می شوند خاطرنشان کرد: یک دسته مسائل دولتی و در واقع مسائلی هستند که دولت و نظام باید زیر ساخت های آن را فراهم کنند که در مسائلی مربوط به دولت بخشی مربوط به مسائل استانی و بخشی مرتبط به مسائل ملی و دستگاه های ما است.

شرایط تسهیل سرمایه گذاری برای همه استانها یکسان است

محرابیان با اشاره به این موضوع که مشورت ها و تسهیل امور که از مقدمات سرمایه گذاری هستند در تمام کشور یکسان است یادآور شد: دولت نیامده است برای استانی یک قانون خاص وضع کند و لرستان را از آن قانون منع کند.

وی افزود: تلاش تمامی اعضاء دولت این بوده است که سهم استان های کمتر برخوردار را اضافه کند و این یکی از اهداف اصلی دولت بوده است که تا حدودی توانسته ایم در این زمینه موفق باشیم و بعضا شاهد عدم توفیقاتی هم در بخش هایی هستیم.

وزیر صنایع و معادن کشور اظهار داشت: وظیفه من ایجاب می کند که در این سفر مطالبی در مورد سرمایه گذاری در لرستان و بویژه شهرستان خرم آباد را بطور ویژه دنبال کنم و منابعی را در اختیار شهرستان قرار دهم.

نکات وزیر برای ایجاد نشاط در حوزه اشتغال

محرابیان برای ایجاد نشاط در حوزه اشتغال چند نکته بیان کرد و گفت: نکته اول در این زمینه مربوط به مسائل استانی و دولتی در بین مدیران است.

وی افزود: در بعضی از استان ها می بینیم که تلاش مجموعه مدیران این است که جذابیت های خاصی را برای سرمایه گذار ایجاد کنند و این جذابیت ها با برگزاری جلسات و با تسهیل اموری که در خدمت مدیران استان است و با مقررات زدایی و ایجاد یک فضای جدید در بین سرمایه گذاران و متقاضیان ایجاد می شود.

وزیر صنایع و معادن کشور با اشاره به مراجعات مکرر مسئولین سایر استان ها برای جذب سرمایه گذار به وزارتخانه بیان داشت: این امر نشاندهنده این است که مسئولین این استان ها دغدغه های فراوانی در زمینه جذب سرمایه گذار دارند.

پروژه را می پذیریم ولی نه در لرستان!

محرابیان در ادامه سخنان خود به موضوعی قابل تامل اشاره کرد و گفت: تاکنون چندین پروژه برای سرمایه گذاری در استان لرستان به سرمایه گذاران پیشنهاد شده است که این سرمایه گذاران با وجود پذیرفتن همه شرایط پروژه پیشنهادی گفته اند ما این پروژه را می پذیریم ولی نه در استان لرستان.

وی گفت: تاکنون از خود پرسیده اید که چه چیز باعث شده است که استانی با این وسعت و با داشتن مردمی مشتاق برای استقبال از سرمایه گذاری، نتواند سرمایه گذار را جذب کند؟ و چرا چندین سال است که لرستان نتوانسته است بین دو سرمایه گذار موازنه برقرار کند؟

محیط نا آرام لرستان، اولین دلیل عدم جذب سرمایه گذار

وزیر صنایع و معادن ریشه عدم جذب سرمایه گذار در استان لرستان را وجود محیطی نا آرام دانست و گفت: سرمایه گذار بدنبال این است که در یک فضای آرام و با سرعت پروژه ای را تولید و به بهره برداری برساند زیرا با وجود محیطی نا آرام زمان به بهره برداری رسیدن پروژه ها به طول خواهد انجامید.

وی افزود: این مشکل باید ریشه یابی شود و سرمایه گذار در لرستان باید تحت حمایت جدی قرار گیرد.

مژده وزیر برای اجرای یک پروژه جهانی در لرستان

وزیر صنایع و معادن با دادن مژده جذب یک پروژه سرمایه گذاری بزرگ در استان لرستان، گفت: هم اکنون یک سرمایه گذار غیر بومی در لرستان اقدام به ایجاد یک پروژه عظیم 2 هزار میلیارد تومانی کرده است که نظیر این پروژه در تمام دنیا به تعداد انگشتان هم نمی رسد.

محرابیان ادامه داد: شما مسئولین استانی باید این نمونه موفق را در استان لرستان تکثیر کنید چرا که استان لرستان ظرفیت های سرمایه گذاری زیادی دارد.

وی به فرهنگ سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: فرهنگ سرمایه گذاری یک بستر ملی است که امروز در استان لرستان فرهنگ سرمایه پذیری و استقبال از سرمایه گذار باید رشد پیدا کند.

کشف بیش از 20 کانی گرانبها در استان لرستان

وزیر صنایع و معادن به برخی از توانمندی های استان لرستان اشاره کرد و گفت: لرستان در مرکز کشور واقع شده است و استانی حد فاصل نقطه ثقل مرکز کشور و دریاهای جنوب و آب های آزاد کشور است و همچنین دارای ظرفیت های معدنی بالایی نسبت به سایر استان های کشور است.

محرابیان افزود: بیش از 20 کانی گرانبها در بخش معادن در استان لرستان کشف شده و معادن کانی لرستان در دنیا بی نظیر است و همین امر می طلبد که به این استان توجه ویژه ای در زمینه صنعت و معدن صورت گیرد.

کارخانجات فرسوده مرکز لرستان، نمود بدترین شکل خصوصی سازی!

وی به یکی دیگر از مشکلات شهرستان خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مشکلات این شهرستان وجود کارخانجات فرسوده این استان است که در دهه 70 به بدترین شکل ممکن خصوصی سازی شدند و در واقع با این خصوصی سازی به حال خود رها شدند.

وزیر صنایع و معادن دولت دهم اظهار داشت: این کارخانجات فرسوده تابلو بدی را برای استان لرستان و شهرستان خرم آباد ایجاد کرده اند و این در حالیست که کارخانه یخچال سازی این شهرستان در حال تولید بهترین نوع یخچال کشور است.

وی ابراز امیدواری کرد که بزودی این کارخانه مفید که جزء بهترین کارخانه های کشور و با تولید بالا است به زودی بهسازی شود.

وزیر صنایع و معادن کشور در خصوص کارخانه پارسیلون شهرستان خرم آباد گفت: تاکنون تسهیلات زیادی در بحث مالیات و بیمه به این کارخانه داده شده است و انتظار می رود با وجود این تسهیلات باید اقدامات مناسبی برای رفع مشکات آن صورت گیرد.

زمان آن رسیده از نام کارخانجات فرسوده لرستان عبور کرد

محرابیان با بیان این مطلب که دیگر باید از کارخانجات فرسوده یاد شده عبور کرد، گفت: شما باید بدنبال رفع مشکلات کارخانجات دیگر باشید و در این اندیشه باشید که لرستان در بخش صنعت و معدن یک جهش خوب داشته باشد.

وی افزود: ما این آمادگی را داریم که تسهیلات و منابع لازم را در اختیار این استان قرار داده تا استان لرستان بتواند بگونه ای مطلوب سرمایه گذاران را جذب کند.

انتقاد از عملکرد بانکها در حوزه سرمایه گذاری در لرستان

وزیر صنایع و معادن با ابراز نارضایتی از عملکرد بانک ها برای جذب سرمایه گذار در استان لرستان یادآور شد: بانک ها منابع کمی به لرستان آورده اند که ما به بانک ها فشار آوردیم و گفتیم باید منابع ارزی و ریالی بیشتری به استان لرستان بدهید.

محرابیان افزود: بانک موظف است از سرمایه گذار حمایت کند چرا که نقدینگی برای سرمایه گذار همانند نیاز بدن به خون است.

وی گفت: از سوی دیگر انتظار بانک ها از سرمایه گذاران این است که اقساط خود را به موقع پرداخت نمایند تا آنها هم دچار مشکل نشوند.

احداث کارخانه نورد 500 هزار تنی در خرم آباد

وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: برای استان لرستان پروژه های خاصی را پیش بینی کرده ایم که از جمله آنها می توان از پروژه نورد 500 هزار تنی که جزء کارخانجات بزرگ محسوب می شود و می تواند اشتغال زیادی در استان لرستان ایجاد کند نام برد.

محرابیان ابراز امیدواری کرد که سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان نقطه عطفی در سرمایه گذاری استان باشد و گفت: سرمایه گذاران باید بدانند اگر در استان لرستان سرمایه گذاری کنند در مقام بالاتری نسبت به سایر سرمایه گذاران قرار خواهند گرفت.

صندوق ملی، فرصتی برای شکوفایی سرمایه گذاری در لرستان

وی از ایجاد صندوق توسعه ملی در کشور خبر داد و گفت: این صندوق بعنوان یک ابزار بسیار خوب از ابتدای سال 90 در اختیار دولت قرار خواهد گرفت که پشتیبانی از سرمایه گذاران بزرگ از طریق این صندوق صورت خواهد گرفت.

وزیر صنایع و معادن کشور افزود: امروز بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان پروژه در استان لرستان در حال اجرا است که برخی از آنها حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند ولی این میزان کفاف استان پهناور لرستان را نمی دهد.

محرابیان گفت: امیدواریم با وجود صندوق توسعه ملی بسیاری از مشکلات صنعتی استان لرستان مرتفع شود و تاثیرات این صندوق را در لرستان شاهد باشیم.

وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی بصورت استانی تخصیص داده خواهد شد.