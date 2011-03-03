از سفر وزیر خارجه به ژنو تا واکنش های ایران به گزارش آمانو

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته مهمترین اتفاقی که در عرصه سیاست خارجی توجه رسانه های داخلی وخارجی را به خود جلب کرد سفروزیر خارجه کشورمان به ژنو بود. وی به منظور شرکت در اجلاس خلع سلاح جهانی و شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر به ژنو سوئیس رفت. نکته قابل توجه در اینباره نخستین سفر اروپایی صالحی بعد از تصدی پست وزارت خارجه است چراکه غربیها با فرافکنی و ایجاد عملیات روانی ممنوع الورود بودن رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان به اروپا را القا می کردند.

وزیر امورخارجه کشورمان در این سفر 3 روزه با دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، رئیس جمهور سوئیس، وزرای خارجه الجزایر، اتریش، روسیه، آلمان وصربستان، کمیسر عالی حقوق بشر، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار وگفتگو کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این هفته طی پیامی افتتاح و راه اندازی بخش زبان روسی را در خبرگزاری مهر تبریک گفت.

همچنین رئیس دستگاه دیپلماسی پیش از انجام این سفر با بشو معاون وزیرخارجه ژاپن دیدار و گفتگو کرد، وی در این دیدار با مثبت ارزیابی کردن رابطه دو کشور در خصوص گفتگو با 1+5 گفت: ما همواره اعلام کرده ایم که جهت حل و فصل موضوعات آماده گفتگو با 1+5 هستیم.رئیس دستگاه دیپلماسی کشور همچنین درمورد روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا به رفتار پر از تناقض آمریکا اشاره کرد و گفت: آنها در گفتار و رفتار خود صادق نیستند. آنها اگر به طور واقعی خواهان مذاکره و روابط با جمهوری اسلامی ایران هستند باید رفتار خود را در قبال ایران بطور ریشه ای تغییر دهند.

تاکید آژانس برعدم انحراف ایران



در هفته گذشته گزارش یوکیوآمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص چگونگی فعالیت تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران منتشر شد و در این گزارش بار دیگر ضمن بر شمردن دستاوردهای چشمگیر ایران در این عرصه، بر عدم مشاهده هرگونه انحراف از مسیر صلح آمیز در فعالیت هسته ای ایران تاکید کرد.



در این رابطه علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به این گزارش تصریح کرد: 80 درصد گزارش آمانو حاکی از همکاریهای ایران است و مدیرکل آژانس برای بار بیست و ششم بر عدم انحراف برنامه ایران تاکید کرد.



همچنین وی در گفتگویی با اشاره به نامه دکتر قاسمی همسر شهید شهریاری به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: این نامه از طریق نمایندگی ایران در وین به آمانو تحویل شد که آمانو در پاسخ به ایران نامه ترور دانشمندان هسته ای ایران را تقبیح کرد.

آمادگی ایران برای ارسال کمک به مردم لیبی



در هفته ای که پشت سر گذاشتیم رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص قیام مردم مسلمان لیبی گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام حمایت خود از حرکت اصیل مردم مسلمان لیبی و تاکید بر پیوندهای عمیق تاریخی دو ملت، نسبت به شهداء و مجروحین گرانقدر این قیام مردمی ادای احترام کرده و آمادگی خود را جهت ارسال سریع کمک های انساندوستانه به این کشور اعلام می کند.



وی همچنین در نشست خبری خود درخصوص مطالب منتشره در مورد نیروگاه اتمی بوشهر گفت: طبق بررسی بعمل آمده سوخت هسته ای از قلب نیروگاه خارج نشده و کار این نیروگاه روند جاری خود را طی می کند.



درصدد گرفتن خبر از وضعیت امام موسی صدر هستیم



سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد آخرین جمع بندی وزارت خارجه در رابطه با سرنوشت امام موسی صدر نیز گفت: در رابطه با مشخص شدن تعیین سرنوشت امام موسی صدر ما تمام امکانات موجود را به کار گرفته ایم تا از اتفاقی که نسبت به ایشان افتاده کسب اطلاع کنیم و امیدواریم بتوانیم اخبار خوبی را در خصوص سرنوشت ایشان دریافت کنیم.



مهمانپرست همچنین در رابطه با دخالت های آمریکا در امور داخلی ایران به خصوص مسائل مرتبط با تحولات بعد از انتخابات، عنوان کرد: مسائل داخل کشور ما همانطور که بارها اعلام شده داخلی است و هیچ کشوری اجازه مداخله در امور داخلی ما را ندارد و نخواهد داشت. وی خطاب به مقامات غربی گفت: اگر می خواهند نظر مردم ما را داشته باشند باید نظر اکثریت را بشوند و اتفاقات 22 بهمن مثل 32 سال گذشته رخ داد نشانگر حمایت قاطع ملت از نظام و سیاست های نظام بود اما آمریکایی ها توانایی شنیدن صدای ملت ما را ندارند و به صحنه های ساختگی داخلی توجه می کنند که توسط افراد محدودی شکل می گیرد.

انتشار قانون اساسی ایران به زبان گرجی



در این هفته کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ترجمه گرجی چاپ و منتشر شد. این کتاب با هدف آشنایی و معرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به محققین ، اندیشمندان و عموم مردم گرجستان ، همچنین توزیع در کتابخانه های معتبر در قطع رقعی و در 92 صفحه با تیراژ یکهزار نسخه توسط انتشارات بین المللی الهدی (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) منتشر شد.



دیدار جمعی از متفکران لبنانی با سفیر ایران در بیروت



در هفته ای که سپری کردیم جمعی از شخصیت های بیروتی و متفکران و اساتید دانشگاه لبنان با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان با سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

این هفته رئیس مجلس بولیوی به دعوت لاریجانی سفری به تهران داشت که طی آن ملاقات هایی نیز با مقامات ایرانی انجام داد.