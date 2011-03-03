به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر و گرامیداشت افتخارآفرینی فیلم "جدایی نادر از سیمین" چهارشنبه شب 11 اسفند با حضور عوامل این فیلم، رضا عطاران، شیرین یزدانبخش، امیر اثباتی، حبیب اسماعیلی، سارینا فرهادی، ساره بیات، کیمیا حسینی، ‌پیمان معادی، سیروس الوند و علی سرتیپی برگزار شد. این مراسم با کمی تاخیر شروع شد و تمامی ظرفیت سالن اصلی پردیس سینمایی شکوفه تکمیل شده بود.

در ابتدای این مراسم علی سرتیپی مدیرعامل فیلم‌ایران و پخش‌کننده فیلم با اشاره به آثار اصغر فرهادی گفت: از اصغر فرهادی برای ساخت جدایی نادر از سیمین تشکر می‌کنیم همچنین از تمام مردمی که امروز در این سالن حضور پیدا کردند سپاسگزارم.

در ادامه محمودکلاری که به‌عنوان فیلمبردار فیلم جدایی نادر از سیمین از وی تقدیر شد گفت: این جایزه از آنجا که هدیه مردمی است برای من بسیار ارزش دارد و خیلی امروز خوشحال هستم. کار کردن با اصغر فرهادی تجربه‌ غریبی است. فیلم خوب بسیار ساخته می‌شود اما برای فیلم بزرگ ساختن آدم بزرگ لازم است و اصغر فرهادی حقیقتا آدم بزرگی است.

سیروس الوند کارگردان سینمای ایران نیز که برای اهدای هدیه فرهادی روی سن حاضر شده بود گفت: این روزها روزهای فیلم جدایی نادر از سیمین است. این فیلم در حافظه‌ تاریخی ما می‌ماند.



الوند با اشاره به آشنایی خود با فرهادی گفت: زمانی که "رقص در غبار را دیدم" متوجه شدم که با یک هنرمند و ذهن فوق‌العاده مواجه‌ام و هرچند در آن زمان کسی فرهادی را نمی‌شناخت اما من متوجه شدم که با یک فرد فوق‌العاده طرف هستیم.

وی با اشاره به اهمیت سینمای اجتماعی گفت: اصغر فرهادی در این فیلم نشان داد که می‌توان بدون آنکه آدرس غلط داد و یا سیاهنمایی کرد به قلب جامعه وارد شد و به درد جامعه پرداخت و من امروز افتخار می‌کنم که همکار فرهادی هستم.

اصغر فرهادی نیز در هنگام دریافت هدیه خود گفت: باورم نمی‌شود چنین مراسم گرمی برگزار شود. این مراسم من را یاد روزی می‌اندازد که در خارج از کشور تصمیم به ساخت این فیلم گرفتم. آن زمان که درخارج بودم قصد داشتم فیلم دیگری بسازم اما ناگهان فکری در ذهنم خطور کرد و گفتم باید به ایران بیایم و در ایران فیلم بسازم. هنگامی که این مطلب را به پیمان معادی گفتم او از من دلیلش را پرسید و حس و حالی که امشب در این سالن می‌بینم پاسخ آن سوال است.

وی افزود: فیلمسازی همیشه برای من جذاب است اما انرژی که در ایران و از این تماشاگران می‌گیرم در هیچ جا نمی‌توانم پیدا کنم.

فرهادی با اشاره به اینکه بسیاری از بازیگران سینما دوست داشتند تا در مراسم حضور پیدا کنند از طرف آنها عذرخواهی کرد. او همچنین از حمایت علی سرتیپی و موسسه فیلم‌ایران تشکر کرد.