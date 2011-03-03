پروتزهای درمانی مطابق با نیاز بازار داخل و خارج پیشرفت نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین آسیایی پنجشنبه در حاشیه برگزاری نخستین کنگره سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی که از دیروز آغاز به کار کرده با بیان اینکه به طور میانگین از هر 10معلول نیازمند به پروتزهای درمانی در کشور، پنج نفر بر اثر تصادفات و سوانح رانندگی قطع عضو می شوند، تصریح کرد: همین امر نیاز به پروتزهای درمانی و لزوم تولید داخل این محصول را با شرایط ویژه را بیش از پیش برای ما آشکار می کند.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران از کشورهای پیشگام در استفاده از پروتزهای درمانی برای درمان معلولان است، تصریح کرد: این در حالیست که ما هنوز از نظر ساخت قطعات این پروتزها مشکل داریم و به پیشرفت مطلوب نرسیده ایم.

عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه تنها بازار پروتزهای درمان معلولان که در کشور تولید می شود، بازار داخلی است لذا باید به دنبال بازارهای مصرفی تولید داخل در دیگر کشورهای جهان باشیم.

وی افزود: از دیگر سو تنوع بسیار زیاد پروتزهای تولید روش آنها در بازارهای خارجی را آشکار می کند.

آسیایی با اشاره به اعمال تحریمها در خصوص ایران از سوی کشورهای غربی و اروپایی تاکید کرد: این تحریمها هیچگونه اثرات سویی در ارتباط با پروتزهای درمانی نداشته است و با اختلالی در روند کار روبرو نبوده ایم.

وی خاطرنشان کرد: اکثر پروتزهای درمانی خارجی معلولان از کشورهای چون آلمان، انگلیس، چین و ترکیه وارد کشور می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: در حال حاضر بیشتر پروتز معلولان کشور از چین وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیمارستان کاشانی و دانشکده علوم توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی و هلال احمر از مراکز فعال در ساخت پروتز برای معلولان در کشور به شمار می روند.