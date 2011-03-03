ساخت 50 درصد واحدهای مسکونی روستاهای آذربایجان شرقی از مصالح کم دوام

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، قربان محمدی ظهر پنجشنبه در همایش مشترکی بین دهیاران و شوراهای اسلامی و بنیادمسکن انقلاب اسلامی در اهر گفت: از 240 هزار واحد مسکونی دراستان 120 هزارواحدمسکونی ازمصالح کم دوام وبی دوام ساخته شده اندکه باتوجه به امار فوق 50 درصد واحدهای مسکونی بی دوام هستند.

وی افزود: انتظار می روند دهیاران محترم با استفاده ازخدمات فنی بنیاد مسکن شاهد رشد و بالندگی در روستاها شده و با معرفی روستائیان جهت استفاده از تسهیلات طرح ویژه نوسازی وب هسازی منازل روستایی به بنیاد مسکن از امکانات دولت بهره مند شوند.

محمدی خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از 53 هزار واحد مسکونی دراستان نوسازی شده وتحویل مالکان واحدها شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان افزود: به منظوربهره مندی روستائیان از تسهیلات طرح ویژه از روستائیان دعوت به می شود تا با مراجعه به دهیاریها یا ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درشهرستان از تسهیلات طرح ویژه به مبلغ 100 میلیون ریال با باز پرداخت 15 سال استفاده ومنازل خود را مقاوم کنند.

وی در ادامه مراسم با اشاره به آمارصدور سند مالکیت روستایی و مزایای استفاده ازسند مالکیت در روستاها گفت: در روستاهایی که تاکنون سند صادر شده روستائیان می توانند سند فوق خود را به عنوان رهن در اختیار بانک عامل قرارداده و بجای تضمین استفاده کنند.

محمدی با اشاره به افزایش دو برابر سهمیه تسهیلات طرح ویژه درشهرستان اهراز دهیاران خواست با ایجاد تعامل بین شوراهای اسلامی وروستائیان نسبت به جذب سهمیه شهرستان اقدام جدی بعمل آورند.

این همایش با حضور قربان محمدی مدیرکل محترم بنیادمسکن انقلاب اسلامی و فرماندار و بخشداران وجمعی ازمدیران وراسای دستگاههای اجرایی درشهرستان اهر به منظوربررسی روند اجرای بهسازی مسکن روستایی در روستاها برگزار شد.