13 هزار حامی از ایتام گلستان حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد وفایی صبح یکشنبه در حاشیه اجرای طرح های این نهاد در استان افزود: از این تعداد، پنج هزار حامی گرگانی و پنج هزار و 400 حامی تهرانی، 372حامی خارج از استان( به غیر از تهران) سرپرستی این ایتام را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: سه هزار و 100 حامی در شهرستانهای استان گلستان به جزء گرگان کفالت فرزندان معنوی استان را عهده دار هستند.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه حامیان خیر و نیکوکار دو میلیارد تومان به حساب ایتام واریز کره اند.



به گزارش مهر، شش طرح تولیدی خدماتی اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد در شهرستان بندرگز افتتاح شد.

این طرح با اعتباری بالغ بر 585 میلیون ریال هزینه اجرا شد و از این میزان، 450 میلیون ریال آن از محل امداد و 135میلیون ریال آن از محل مشارکت های خود خانواده ها تامین شده است.

همچتین این نهاد در هفته دولت پنج باب مسکن شهری و دو واحد تولیدی اشتغال زایی به مددجویان تحت حمایت این شهرستان افتتاح و ارائه کرده بود.

124 هزار گلستانی تحت حمایت امداد هستند.