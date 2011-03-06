نخستین نشست منطقه ای صندوق جهانی توسعه شهرها در مشهد برگزار می شود

حسن تبرئی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه برگزاری این نشست در مشهد، رتبه این شهر را در جهان و کلانشهرها نشان می دهد، افزود: این نشست با حضور مسئولان صندوق و مدیران و مسئولان داخلی و خارجی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این نشست، 75 نفر از شهرداران و مسئولان عالیرتبه شهرهای عضو انجمن NCLG- MEWA شامل شهرهایی از کشور ترکیه، لبنان، عربستان، کویت، مالی و کنگو و مدیرعامل صندوق جهانی توسعه شهرها از پاریس و دبیر انجمن شهرهای متحد و دولت های محلی دفتر آسیای غربی، شرکت دارند.

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد شهرداران و مسئولان کلانشهرهای ایران نیز در این نشست، حضور دارند.

وی افزود: صندوق جهانی توسعه شهرها در پاییز امسال طی نشست هیئت مدیره انجمن کلانشهرهای جهان (متروپلیس) و سازمان شهرهای متحد و دولت های محلی (NCLG) با تشکیل اولین جلسه هیئت موسسان آن در شهر بارسلون اسپانیا به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.

تبرئی، هدف اصلی صندوق جهانی توسعه شهرها را، فراهم کردن نیازهای پروژه های شهری، در سه حوزه فن آوری و مشاوره، یافتن منابع مالی و خدمات اجرائی عنوان کرد و گفت: بعضی از کلانشهرهای جهان از جمله مشهد و دو سازمان جهانی بزرگ شهری یعنی انجمن متروپلیس و سازمان شهرهای متحد و دولت های محلی از موسسات، این صندوق هستند.

وی با اشاره به اینکه سه پروژه در این نشست به صورت نمادین مطرح می شود، اظهار داشت: این پروژه ها شامل قلعه آبکوه، خطوط بی آر تی و مطالعات آن و نیروگاه بیوگاز (سوختن زباله ) است.