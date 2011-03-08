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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۷

رحیمی :

بانک مرکزی باید تنها مرجع صدور مجوز موسسات پولی باشد

بانک مرکزی باید تنها مرجع صدور مجوز موسسات پولی باشد

معاون اول رئیس جمهور خواستار نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر هر گونه عملیات پولی و اعتباری شد و گفت : این بانک باید تنها مرجع صدور مجوز برای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ادامه موضوع ساماندهی و نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری پرداخت، با اشاره به اهمیت سلامت اقتصادی کشور و نظارت بر امور اقتصادی، بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی امور مالی، بانکی و اعتباری تاکید کرد.

وی خواستار نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر هر گونه عملیات پولی و اعتباری شد و گفت: بانک مرکزی باید تنها مرجع صدور مجوز برای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری باشد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر و گسترده تر کردن فعالیت‌های نظارتی خود، سلامت اقتصادی جامعه را تضمین کند.

رحیمی همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی خرید اعتباری (میزان) خاطرنشان کرد: اجرای این طرح اقدام جدیدی است که علاوه بر مزایایی همچون افزایش قدرت خرید مردم و فقرزدایی می تواند گام موثری در مبارزه با سوء استفاده‌های اقتصادی، قاچاق و واسطه‌گری باشد.

در این جلسه گزارشی از جمع بندی مطالبی که در جلسه فرعی این ستاد به منظور هماهنگی‌ میان بانک مرکزی و نیروی انتظامی برای رسیدگی و ساماندهی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری صورت گرفته بود، اشاره و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ شد.

کد مطلب 1269606

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