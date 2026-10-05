به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه با محوریت ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه استان و چالش‌های پیش روی فعالیت آنها برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت تقویت تعامل میان نهادهای قانون‌گذار، دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌های اجرایی برای ایجاد نظم بیشتر در فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تأکید شد.

بررسی ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی صندوق‌ها، افزایش شفافیت مالی، تقویت نظارت بر عملکرد آنها، حمایت از صندوق‌های مردمی و رفع موانع فعالیت قانونی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

احمد فاطمی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران، با اشاره به نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد، بر ضرورت ساماندهی این مجموعه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.

همچنین نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مختلف مازندران در این نشست، مسائل و مشکلات صندوق‌های قرض‌الحسنه شهرهای حوزه انتخابیه خود را مطرح و درباره راهکارهای رفع این چالش‌ها بحث و تبادل نظر کردند.