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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه مازندران روی میز نمایندگان مجلس

ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه مازندران روی میز نمایندگان مجلس

ساری- نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با محوریت ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و بررسی موانع فعالیت قانونی این صندوق‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه با محوریت ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه استان و چالش‌های پیش روی فعالیت آنها برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت تقویت تعامل میان نهادهای قانون‌گذار، دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌های اجرایی برای ایجاد نظم بیشتر در فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تأکید شد.

بررسی ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی صندوق‌ها، افزایش شفافیت مالی، تقویت نظارت بر عملکرد آنها، حمایت از صندوق‌های مردمی و رفع موانع فعالیت قانونی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

احمد فاطمی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران، با اشاره به نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد، بر ضرورت ساماندهی این مجموعه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.

همچنین نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مختلف مازندران در این نشست، مسائل و مشکلات صندوق‌های قرض‌الحسنه شهرهای حوزه انتخابیه خود را مطرح و درباره راهکارهای رفع این چالش‌ها بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 6969026

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