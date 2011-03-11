به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی ‌نژاد رئیس جمهور با صدور پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت آیت‌الله حاج سید حسن فقیه امامی، این مصیبت را به محضر رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه و مردم شریف و ولایتمدار اصفهان تسلیت گفت که متن کامل آن به شرح زیر است:

' انا لله و انا الیه راجعون'



رحلت عالم جلیل‌القدر حضرت آیت‌الله حاج سید حسن فقیه امامی موجب تأثر و تألم فراوان گردید. ایشان از ستاره‌های پرفروغ علم و اخلاق بوده و در طی سالیان مدید از عمر شریف خود خدمات ارزشمندی در تأسیس مدارس علمیه و مراکز دینی و ترویج و روشنگری معارف والای اسلامی ارایه نمود.

بی شک فقدان این عالم وارسته و خدوم، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه کشور است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به محضر رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه و مردم شریف و ولایتمدار اصفهان، از درگاه خداوند متعال برای روح پرفتوح آن عالم فقید علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جلیل مسألت دارم.



محمود احمدی ‌نژاد

