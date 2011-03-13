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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

موسی‌پور در گفتگو با مهر:

می‌توان با پاکی و حفظ کرامت نقد کرد/ پا را از مرزهای اخلاقی فراتر نگذاریم

می‌توان با پاکی و حفظ کرامت نقد کرد/ پا را از مرزهای اخلاقی فراتر نگذاریم

استاندار قم درباره پرهیز از ایجاد فضای اتهام برعلیه مسئولین گفت:در جامعه اسلامی می توان به شایسته و پاک و درعین حال با حفظ کرامت دیگران ابراز عقیده و نقد کرد.

محمد حسین موسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنان مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری گفت:  توصیه های مقام معظم رهبری به سیاسیون به ویژه اصحاب رسانه دردیدار بسیار دقیق بود و باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

وی درباره پرهیز از ایجاد فضای اتهام برعلیه مسئولین گفت:در جامعه اسلامی می توان با شایسته و پاک و درعین حال با حفظ کرامت دیگران ابراز اعتقاد و نقد کرد.  

استاندار قم با تاکید بر اینکه به واقع می توان همه اینها را در اظهار نظر جمع کرد گفت:می توان در فضایی پر نشاط و با طراوت دیدگاه ها و نظرات مختلف بیان شود و درکنار آن نقد سازنده نیز صورت بگیرد.

موسی پور نقد را  کمک به پیشبرد فعالیت های دولت به شمار آورد و در عین حال  گفت: ولی نباید پا را از مرزهای اخلاقی فراتر بگذاریم.

وی خطاب به سیاسیون و اصحاب رسانه توصیه کرد:همگی بایستی توصیه های مقام معظم رهبری را  سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و اخلاق سیاسی را رعایت و مراقب رفتار خود باشیم.

کد مطلب 1273401

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