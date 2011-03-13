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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۷

طرح انتقال ایستگاه راه‌آهن اراک به خارج از شهر توجیه اقتصادی ندارد

طرح انتقال ایستگاه راه‌آهن اراک به خارج از شهر توجیه اقتصادی ندارد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه‌آهن اراک گفت: نتیجه حاصل از طرح مطالعاتی توسط مرکز تحقیقات راه‌آهن کشور در خصوص انتقال ایستگاه راه‌آهن اراک به خارج از شهر نشان می‌دهد که این طرح توجیه اقتصادی ندارد.

عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به هزینه ساخت بیش از یک میلیارد تومانی هر کیلومتر خط راه‌آهن، اظهار کرد: با انتقال ایستگاه راه‌آهن اراک باید ایستگاه به خارج از شهر منتقل شود که هزینه‌ای بالغ بر 45 میلیارد تومان نیاز دارد.

عامری ادامه داد: همچنین هزینه‌های اتصال مجدد کارخانجات، اجرای 45 کیلومتر خط با حدود 45 میلیارد تومان هزینه و جمع‌آوری 33 کیلومتر خط را نیز باید در نظر گرفت.

وی افزود: از سوی دیگر با گسترش شهر به سمت شمال، راه‌آهن پس از 30 سال دوباره در حریم شهر واقع خواهد شد.

عامری تصریح کرد: مشکل دیگری که همیشه در ساخت هر نوع خطوط اعم از جاده‌ای یا ریلی بوده، تملک اراضی است که با مشکلات عدیده‌ای همراه است.

وی گفت: معقول است این بودجه هنگفت صرف دو خطه کردن مسیر 176 کیلومتری‌ سمنگان- محمدیه شود زیرا پیامهای بسیار چشمگیر و فوق العاده‌ای دارد و مطالعات مرکز تحقیقات راه‌آهن کشور نیز نشان می‌دهد که این طرح دارای توجیه اقتصادی است تا امکان استفاده از ترن ست‌ها یا قطارهای تندرو میسر شود.
 

کد مطلب 1273585

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