عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به هزینه ساخت بیش از یک میلیارد تومانی هر کیلومتر خط راه‌آهن، اظهار کرد: با انتقال ایستگاه راه‌آهن اراک باید ایستگاه به خارج از شهر منتقل شود که هزینه‌ای بالغ بر 45 میلیارد تومان نیاز دارد.

عامری ادامه داد: همچنین هزینه‌های اتصال مجدد کارخانجات، اجرای 45 کیلومتر خط با حدود 45 میلیارد تومان هزینه و جمع‌آوری 33 کیلومتر خط را نیز باید در نظر گرفت.

وی افزود: از سوی دیگر با گسترش شهر به سمت شمال، راه‌آهن پس از 30 سال دوباره در حریم شهر واقع خواهد شد.

عامری تصریح کرد: مشکل دیگری که همیشه در ساخت هر نوع خطوط اعم از جاده‌ای یا ریلی بوده، تملک اراضی است که با مشکلات عدیده‌ای همراه است.

وی گفت: معقول است این بودجه هنگفت صرف دو خطه کردن مسیر 176 کیلومتری‌ سمنگان- محمدیه شود زیرا پیامهای بسیار چشمگیر و فوق العاده‌ای دارد و مطالعات مرکز تحقیقات راه‌آهن کشور نیز نشان می‌دهد که این طرح دارای توجیه اقتصادی است تا امکان استفاده از ترن ست‌ها یا قطارهای تندرو میسر شود.

