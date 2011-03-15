کمیته انضباطی بااتهام تبانی به داوران برخورد کند/ بدون مدرک حرف نزنند!

حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتهاماتی که به برخی داوران در لیگ برتر و لیگ دسته اول وارد شده است گفت: اینکه هر کس تنها حرف بزند و بخواهد جامعه داوری را متهم به تبانی یا گرفتن رشوه برای پیروز کردن یک تیم یا تغییر هر نتیجه ای بکند، کار عقلانی نیست چرا که باید برای اتهاماتشان مدرک و سند داشته باشند.

وی ادامه داد: این درست نیست که هر فردی بیاید و به خاطر شنیده ها و یا مسائلی از این قبیل داوران ما را به تبانی متهم کند و هر چه می خواهد بگوید. اگرکسی برای این موضوع سند و مدرکی دارد ارائه کند تا ما هم طبق قانون با فرد خاطی برخورد کنیم. مطمئن باشید اگر تخلف یک داور در این زمینه ها ثابت شود او را از صحنه فوتبال محو خواهیم کرد.

سرپررست کمیته داوران فدراسیون فوتبال در ادامه خاطرنشان کرد: هر کمیته ای در فدراسیون فوتبال وظایف و اختیارات خودش را دارد و باید در حطیه وظایفش عمل کند و کسی حق ندارد در امور کمیته دیگر اظهار نظر و یا تصمیم گیری کند. با این حال ما از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می خواهیم که به اتهاماتی که به داوران زده می شود ورود کند و با تهمت زنندگان برخورد کند.

عسگری در پاسخ به این پرسش که کمیته انضباطی چطور می تواند با این اتهامات که قابل اثبات هم نیستند برخورد کند، گفت: به هر حال کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید مدافع حقوق همکاران خود در فدراسیون باشد و این اجازه را ندهد که هر فردی از جامعه فوتبال به خود اجازه دهد تنها با حرف زدن اعتبار داوری را زیر سوال ببرد و هر اتهامی خواست به قشر داوری وارد کند. کمیته انضباطی باید براساس آیین نامه ای که دارد با این موارد برخورد کند

وی خاطرنشان کرد: از کلیه مربیان و مدیران و بازیکنان و همه اهالی فوتبال می خواهم اگر در مورد تبانی داوران و اتهاماتی که وارد می کنند سند و مدرک و دلیل مستندی دارند به کمیته داوران ارائه کنند تا این کمیته با فرد خاطی برخورد کند. وقتی هیچ سند و مدرکی وجود ندارد ما چطور باید با داوران برخورد کنیم. مطرح کردن این مسائل تنها آرامش را از داوران می گیرد و ذهنیت جامعه را نسبت به آنها بد می کند.

حسین عسگری در ادامه مجددا روی سخنش را به کمیته انضباطی برگرداند و گفت: این کمیته نباید به راحتی از این اتهامات عبور کند. مگر اینها حرف های ساده ای است که کمیته انضباطی به آنها توجهی ندارد. کمیته انضباطی باید در چارچوب مقررات و اختیاراتی که دارد وارد این موضوع شود و با تهمت زنندگان به شدت برخورد کند. این یک انتظار واهی از کمیته انضباطی نیست بلکه یک موضوع مهم و تاثیرگذار است.

سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: بازهم تاکید می کنم که اگر برای کمیته داوران محرز شود که داوری مرتکب چنین خطاهایی شده است به شدت با فرد خاطی برخورد خواهیم کرد و مطمئن باشید دیگر به او اجازه نخواهیم داد که در صحنه داوری حضور داشته باشد.