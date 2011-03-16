بزرگترین سفره هفت سین کشور در برج میلاد رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم مطهرنژاد با بیان این مطلب اظهار کرد: این هفت سین جنب بلوار فرهنگ و هنر درگذرگاه دسترسی به برج میلاد ، مقابل پله برقی در فضایی به وسعت 500 متر مربع گسترده خواهد شد.

وی افزود: بیشتر اجزاء این هفت سین به دلیل بزرگ بودن اندازه شان ، به صورت ماکت خواهند بود اما سبزه هفت سین به صورت طبیعی و با گل آرایی ویژه ای همراه است همچنین ماهی به عنوان یک موجود زنده ، به صورت طبیعی در این سفره قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت برج میلاد تهران با اشاره به اینکه این هفت سین در ساعت 17 روز اول فروردین رونمایی خواهد شد گفت: این هفت سین تا پایان تعطیلات نوروز در گذرگاه برج جهت بازدید علاقه مندان گسترده خواهد بود.

مطهرنژاد همچنین به فعال بودن گالری های هنری برج میلاد در تعطیلات نوروز اشاره کرد و افزود : طبق برنامه ریزی های انجام شده برنامه های ویژه ای برای بازدید کنندگان نوروزی برج میلاد همچون برگزاری مسابقات ویژه کودکان و بزرگسالان در نظر گرفته شده است که فضای عیدانه ای در مجموعه برج حاکم شود.



