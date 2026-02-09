به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر، به همت بسیج سازندگی سپاه لرستان مجتمع آب‌رسانی دو روستای «حسیوند» و «نرگسه» شهرستان چگنی با حضور سردار نعمت‌الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، ۳۰۰ خانوار با جمعیتی حدود هزار و ۲۵۰ نفر از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند.

افتتاح این مجتمع آب‌رسانی در راستای محرومیت‌زدایی، ارتقای زیرساخت‌های روستایی و تحقق اهداف خدمت‌رسانی انقلاب اسلامی انجام شده و گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق به شمار می‌رود.